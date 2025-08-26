Serkan Yavuz glücklich: Tochter Nova will bei Papa schlafen

Serkan Yavuz (32) erlebte einen bewegenden Moment als Vater. Zum ersten Mal übernachtete seine ältere Tochter Nova bei ihm – und das gleich an zwei aufeinanderfolgenden Nächten. Seit der Trennung von Samira Yavuz (31) ist dies ein besonderer Schritt im Leben der Familie. Der Reality-TV-Star schilderte diesen Moment voller Stolz und Freude in seinem "unREAL"-Podcast: Gemeinsam schauten sie Filme, kuschelten und schließlich schlief Nova zufrieden ein. Serkan schwärmte: "Wisst ihr, wie lange ich das nicht mehr hatte? Mein Kind nachts, das sich bei mir in meine Arme reingräbt. Dieses Gefühl vom Zusammen-Einschlafen, ihren Atem zu spüren und mit meiner Tochter wieder aufzuwachen. Wunderschön einfach."

Die Trennung des Paares veränderte für die kleine Nova vieles. Das Gefühl eines gemeinsamen Zuhauses fehlt ihr laut Serkan und sie muss abwechselnd zwischen Mama und Papa pendeln. Serkan betonte, wie wichtig es den beiden sei, Nova nicht unter Druck zu setzen. Die Entscheidung, bei ihrem Vater zu übernachten, sei ganz aus ihrer eigenen Initiative heraus entstanden. "Wisst ihr, das war so schön, weil wir jetzt langsam so einen Flow reinbekommen und ich kann Samira ja noch mehr unterstützen", erklärte der Zweifachpapa. Davon ermutigt, hofft Serkan auch darauf, dass bald seine jüngere Tochter Valea alt genug ist, um ebenfalls bei ihm übernachten zu können.

Serkan und Samira sind bekannte Gesichter in der Reality-TV-Branche. Im Januar 2025 trennten sich beide jedoch – gefolgt von Evanthia Benetatous (33) Enthüllung, dass sie und Serkan eine Affäre hatten, während dieser noch mit Samira liiert war. Mittlerweile haben sich die Noch-Eheleute aber arrangiert, auch zum Wohl ihrer zwei gemeinsamen Töchter. In einer vorherigen Podcastfolge betonte Serkan, dass beide ein harmonisches Verhältnis miteinander haben und er dafür kämpfe, seine Ex zurückzugewinnen.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und seine Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025