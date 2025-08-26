So läuft Jennifer Lopez' Leben nach der Scheidung von Ben

Jennifer Lopez (56) hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich, das voller Höhepunkte steckte. Ein Jahr nach ihrer Scheidung von Ben Affleck (53), mit dem sie zwei Jahre verheiratet war, ist die Sängerin und Schauspielerin energiegeladener denn je. Ihre "Up All Night Tour", die sie diesen Sommer durch Europa führte, war ein voller Erfolg. Vor ausverkauften Hallen begeisterte sie ihre Fans und ließ sich von der Nähe zu ihrem Publikum beflügeln. Ein Insider beschrieb die Zeit People gegenüber als "den Sommer ihres Lebens", in dem sie genau das getan hat, was sie liebt: auf der Bühne stehen und performen.

Beruflich läuft es ebenfalls rund für die Entertainerin, die Anfang des Jahres bei den Variety Creative Impact Awards für ihre bisherigen Erfolge ausgezeichnet wurde. Auf dem Sundance Film Festival feierte Jennifer zudem Premiere mit ihrem ersten Filmmusical "Kiss of the Spider Woman", das sie während ihrer schwierigen Zeit in ihrer Beziehung zu Ben drehte. Ab dem 10. Oktober wird der Film in den Kinos zu sehen sein. Damit aber nicht genug: Jennifer arbeitet bereits an weiteren Projekten, darunter der romantischen Komödie "Office Romance" an der Seite von Brett Goldstein und einer Verfilmung des Thrillers "The Last Mrs. Parrish". Beide Projekte lenken den Fokus erneut auf ihre vielseitigen Talente als Schauspielerin.

Privat hat Jennifer nach der Trennung einen Schlussstrich gezogen und richtet ihren Blick nach vorne. Ihren Sommer widmete sie nicht nur der Karriere, sondern auch sich selbst und ihrer Familie. Sie hat die schweren Zeiten hinter sich gelassen und strahlt neue Energie aus. Besonders ihre Verbindung zu den Fans gibt der Entertainerin Auftrieb, wie sie selbst immer wieder betonte. Seit der Scheidung genießt sie ihre Freiheit und zeigt sich dankbar für das, was ihr Leben ihr bietet. "Sie hat wirklich einen weiten Weg zurückgelegt", betont ihr Umfeld, und es scheint, als würde Jennifer ihren Neustart wirklich in vollen Zügen leben.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, August 2025

Getty / Valerie Macon, Getty / Amy Sussman Jennifer Lopez und Brett Goldstein

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez