Eskalation: Denise Richards wirft Ex Hausverwüstung vor

Die Schauspielerin Denise Richards (54) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann Aaron Phypers. Im Rahmen ihrer laut eigener Aussage "harten" Scheidung hält sie ihm vor, das vormalig gemeinsame Anwesen in Calabasas verwüstet zu haben, wie Us Weekly berichtete: "Aaron, seine Eltern und sein Bruder haben das Haus schwer beschädigt und es in einem chaotischen Zustand zurückgelassen." Fotos, die Denise vor Gericht eingereicht hat, zeigen schwere Schäden wie aufgerissene Böden und chaotische Räume. Aaron, der dort weiterhin mit seiner Familie lebt, weist die Anschuldigungen zurück. Eine Quelle aus seinem Umfeld erklärte, die Familie habe das Haus gründlich aufgeräumt, und die angeblich groben Schäden seien ein Teil von Renovierungsarbeiten.

Die Auseinandersetzung hat mittlerweile auch rechtliche Dimensionen angenommen. Denise konnte bereits erwirken, dass sie gemeinsam mit der Polizei persönliche Gegenstände und Erinnerungsstücke aus dem Haus holen darf, insbesondere Sachen ihrer verstorbenen Mutter. Zudem beklagte sie, Aaron habe seit Langem keine Miete bezahlt und auf Kontaktversuche des Vermieters nicht reagiert. Das könnte möglicherweise zu einer drohenden Zwangsräumung führen. In Bezug auf die aufgerissenen Böden behauptete die Quelle aus dem Umfeld von Aaron allerdings laut Us Weekly, dass seine Familie bereits dabei sei, sie zu ersetzen. Zu allem Übel muss Aaron sich auch noch den Vorwurf von Denise gefallen lassen, er würde sie seit ihrem Auszug vor zwei Jahren davon abhalten, ihre Hunde zurückzuholen. Ein ewiges Hin und Her ...

Aaron hatte im Juli die Scheidung eingereicht und kurz darauf Alimente gefordert, während Denise wiederum eine einstweilige Verfügung gegen ihn beantragt hatte. Nicht zum ersten Mal steht das ehemalige Paar wegen Schlagzeilen im Fokus: Medienberichten zufolge gab es in der Vergangenheit auch andere strittige Vorfälle, darunter Auseinandersetzungen um die gemeinsamen Haustiere und Vorwürfe häuslicher Gewalt. Zudem erhebt die zweifache Mutter Denise, die von 2002 bis 2006 mit Charlie Sheen (59) verheiratet war, den schweren Vorwurf gegen ihren Ex, er habe einen ihrer Hunde ohne ihr Wissen einschläfern lassen – eine Anschuldigung, die er entschieden zurückweist. Die turbulente Ehe, die einst so vielversprechend begann, hat sich damit in eine öffentlich ausgefochtene Schlammschlacht verwandelt.

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, Juni 2023

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards bei der "Hawaii Crime Story"-Premiere, 2004