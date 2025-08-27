Herzogin Meghan teilt süßen Clip von Prinzessin Lilibet

Herzogin Meghan (44) teilt auf ihrem Instagram-Account einen ganz besonderen Moment mit ihren Followern. In einem Video in ihrer Story zeigt sie ein Schwarz-Weiß-Bild von sich mit ihrem verstorbenen Beagle Guy, welches ihr Ehemann Prinz Harry (40) ihr als "morgendliche Überraschung" schenkte. Doch etwas anderes zieht die Aufmerksamkeit der Fans auf sich: Ihre Tochter Lilibet (4) taucht überraschend im Bild auf. Barfuß und im Pyjama läuft sie auf das Porträt zu und gibt dem Abbild des Hundes einen liebevollen Kuss. Nach dieser süßen Geste tapst sie auch schon wieder davon.

Das Video erscheint passend zur Veröffentlichung der zweiten Staffel von Meghans Netflix-Serie "With Love, Meghan", die am Dienstag, dem 26. August, startete. In der Sendung gibt die Herzogin intime Einblicke in ihr Leben mit Harry und den gemeinsamen Kindern. Themen wie das Kennenlernen des Paares und die Lieblingsgerichte ihrer Kinder Archie (6) und Lilibet werden dabei ausführlich besprochen. Die Dreharbeiten fanden in einem gemieteten Anwesen in der Nähe ihres Familienwohnsitzes in Montecito statt.

In der neuen Staffel ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" erinnert sich die Herzogin auch an einen ganz besonderen Moment aus den frühen Tagen ihrer Beziehung mit Harry. Offen erzählt sie beim gemeinsamen Kochen mit dem Queer Eye-Star Tan France (42), dass Harry schon beim dritten Date in Botswana die drei großen Worte aussprach: "Ich liebe dich." Das Paar verbrachte damals mehrere Tage auf einem Campingausflug in der Wildnis. In dem Zelt hätten sie nicht nur Elefanten und die Natur erlebt, sondern vor allem einander wirklich kennengelernt.

Anzeige Anzeige

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit Prinzessin Lilibet