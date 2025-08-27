Meghan verrät: Prinz Harry sagte zuerst "Ich liebe dich"

In der neuen Staffel ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" ließ Herzogin Meghan (44) eine besonders rührende Erinnerung aus den Anfängen ihrer Beziehung mit Prinz Harry (40) Revue passieren. In einer Szene, die sie mit dem Queer Eye-Star Tan France (42) beim gemeinsamen Kochen zeigt, erzählt die ehemalige Schauspielerin von einem besonderen Date mit ihrem Ehemann. Sie verrät, dass Harry schon beim dritten Date in Botswana die berühmten drei Worte sagte: "Ich liebe dich." Dieses Date war für die beiden von Bedeutung, da sie mehrere Tage bei einem Campingausflug eng beieinander waren. Dort hätten sie unter einem Zelt nicht nur Elefanten und die Wildnis kennengelernt, sondern vor allem einander.

In derselben Episode plauderte Meghan weiter über ihre Zeit im Vereinigten Königreich und über das, was sie aus dieser Phase ihres Lebens am meisten vermisst: die britischen Radiostationen. Mit einem Augenzwinkern erklärte sie, dass sie vor allem Magic FM liebte, woraufhin Tan France scherzte, dass dies eine echte "Großmutter-Station" sei. Auch sprach sie über ihre Liebe zu britischem Brot, das sie während ihrer Zeit in London besonders schätzte. Dennoch fehlt in der aktuellen Staffel der Show ein sehr wichtiger Protagonist – Prinz Harry selbst ist nicht zu sehen, obwohl er in Meghans Erzählungen immer wieder vorkommt.

Privat und beruflich durchlebt Meghan derzeit eine turbulente Phase. Zwar erstrahlt ihre Show nun in einer zweiten Staffel, doch ihre Lifestyle-Marke soll Berichten zufolge mit internen Problemen zu kämpfen haben. Hinter den Kulissen soll es an einer klaren Führung und an finanziellen Ressourcen fehlen. Währenddessen erobert Meghan mit ihrer Show wieder die Herzen ihrer Fans und beweist, dass trotz aller Herausforderungen der Funke zwischen ihr und Harry nie erloschen ist. Ihre Erinnerungen an die gemeinsamen Anfänge zeigen einmal mehr ihre tiefen Gefühle füreinander.

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

Netflix Tan France und Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan", 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024