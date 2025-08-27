Kurios: Nick Jonas setzt sich nie auf sein eigenes Bett

Nick Jonas (32) hat mit einer ungewöhnlichen Gewohnheit überrascht. In der TikTok-Show "Are You Okay?" erklärte der Jonas-Brothers-Sänger, dass er sein Bett ausschließlich zum Schlafen nutzt. "Ich setze mich nicht aufs Bett, ich esse nicht im Bett, ich lese keine Bücher im Bett und schaue auch nicht fern", verriet Nick. Der Grund dafür liegt in seiner Körpertemperatur: "Ich schwitze schnell, das Bett darf nicht warm werden." Doch Priyanka Chopra (43) Jonas, seine Frau, soll deswegen nicht auf gemeinsame Zeit vor dem Fernseher verzichten. Sitzt sie im Bett, schaut Nick von einem Stuhl aus neben ihr.

Diese unkonventionelle Regelung sorgt für geteilte Meinungen. Einige Fans zeigten auf sozialen Medien Verständnis und lobten Nicks Einstellung zur "Schlafhygiene". Andere reagierten belustigt oder sogar erstaunt, dass der Musiker bereit ist, für seine Regel auf die Bequemlichkeit der gemeinsamen Auszeit im Bett zu verzichten. Fans kommentierten beispielsweise scherzhaft mit Vergleichen zu Krankenhaussituationen, wo Angehörige am Krankenbett wachen. Priyanka selbst hat sich zu Nicks ungewöhnlichem Verhalten bisher nicht geäußert. Sie sieht die Zeit im Bett offenbar pragmatischer, denn sonntägliche Kuschelmomente mit ihrer Familie sind für sie ein Muss.

Die Beziehung von Nick und Priyanka, die 2018 geheiratet haben, steht immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Das Paar, das eine Tochter namens Malti Marie hat, scheint in ihrer Harmonie dennoch keine Kompromisse einzugehen. Während Priyanka das Kuscheln als sonntägliche Tradition pflegt, macht Nick deutlich, dass ihm Struktur und Regeln wichtig sind. So unterschiedlich die beiden bei gewissen Angewohnheiten auch sein mögen, zeigt sich doch, wie sie als Familie ihren Alltag auf liebevolle Weise gestalten.

Getty Images Nick Jonas, Musiker

Priyanka Chopra und Nick Jonas im Urlaub auf einem Bild bei Instagram

Nick Jonas, März 2025