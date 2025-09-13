Priyanka Chopra stiehlt bei Dior-Gala in NYC allen die Show

Priyanka Chopra (43), Nick Jonas (32), Alexandra Daddario (39) und weitere Prominente zeigten sich stilbewusst bei der Eröffnung des neuen House of Dior in New York City, das am Mittwoch, den 10. September, gefeiert wurde. Die Stars beeindruckten auf dem roten Teppich in eleganten Dior-Outfits. Auch andere bekannte Gesichter wie Kate Mara (42) und Ashley Park (34), die durch "Emily in Paris" bekannt ist, waren bei der glamourösen Veranstaltung zu sehen.

Die Feier versammelte eine beeindruckende Gästeliste, darunter Größen wie Sam Nivola (21), Lux Pascal (33) und Danielle Deadwyler. Die Stars nutzten die Gelegenheit, um ihre modischen Looks von Dior zu präsentieren. Das Event lockte nicht nur Schauspieler, sondern auch Models und andere bekannte Persönlichkeiten, die gemeinsam den Erfolg der luxuriösen Marke feierten. Priyanka und ihr Ehemann Nick genossen zuvor am selben Tag bereits die Atmosphäre der Ralph Lauren Fashion Show, die ebenfalls viele Prominente anzog.

Priyanka, die zusammen mit Nick seit ihrer Hochzeit 2018 zu den schillerndsten Paaren Hollywoods zählt, zeigt sich oft auf Modeveranstaltungen. Das Paar, das eine Tochter hat, gilt als einer der Publikumsmagneten bei öffentlichen Auftritten. Priyanka sprach in der Vergangenheit oftmals über ihre Liebe zur Mode und wie sie es genießt, unterschiedliche Kulturen und Stile in ihre Garderobe zu integrieren. Die Schauspielerin, die zuletzt für ihre Rolle in der Serie "Citadel" gefeiert wurde, bleibt damit weiterhin eine der gefragtesten Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche.

Getty Images Priyanka Chopra im September 2025 in New York

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra im September 2025 in New York

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra im September 2025 in New York