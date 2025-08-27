Leyla Heiter hat Victoria Beckham zur Hochzeit eingeladen

Leyla (29) und Mike Heiter (33) stehen kurz vor ihrem großen Tag: Am 30. August soll ihre prunkvolle Hochzeit an der Amalfiküste gefeiert werden. Doch neben Freunden und Familie könnte bei der Feier auch eine Überraschungsgästin auftauchen. In einem neuen TikTok-Video verrät Leyla, dass sie spontan einen besonderen Schritt gewagt hat: Sie hat Victoria Beckham (51) und deren Familie kurzerhand auch eine Einladung geschickt. "No risk, no fun", scherzt die ehemalige Bachelor-Kandidatin und zeigt sich begeistert von der Idee, auf ihrer Hochzeit vielleicht einen Cocktail mit der Spice Girls-Sängerin zu trinken.

Dass Victoria derzeit tatsächlich auch an der Amalfiküste urlaubt, hatte Leyla zufällig erfahren. Das brachte die Braut auf ihren ungewöhnlichen Plan: "Ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, vielleicht wollen die einfach mal komplett crazy eine Hochzeit von Leuten besuchen, die sie nicht kennen", erklärt die 29-Jährige in dem Clip. Ohne lange zu zögern, schickte sie der Designerin eine Nachricht. Dabei sei die Einladung ausdrücklich locker formuliert gewesen. "Ich habe gesagt, Schatz, kommt vorbei", erzählt Leyla mit einem Augenzwinkern. Ob Victoria der Einladung folgen wird, bleibt allerdings spannend. Leyla zumindest zeigt sich optimistisch.

Leyla und Mikes Gästeliste für ihre glamouröse Italien-Hochzeit ist lang. Einige Reality-TV-Kollegen sind jedoch offenbar nicht willkommen. Besonders deutlich wurde das bei Max Kruse (37) und seiner Frau Dilara. Die beiden bestätigten vor zwei Wochen in einer Instagram-Story, dass sie keine Einladung zu der Hochzeit bekommen hatten. "Nee, wir sind nicht eingeladen", stellte der ehemalige Fußballer klar. Dilara zeigte sich dennoch versöhnlich und wünschte dem Brautpaar alles Gute. Ihrer Meinung nach war es nachvollziehbar, dass sie nicht auf der Gästeliste stand. "Ich habe gegen Leyla selbst geschossen, also ist es verständlich", erklärte die Influencerin.

Collage: IMAGO / BOBO, Getty Images Collage: Reality-TV-Star Leyla Heiter und Designerin Victoria Beckham

IMAGO / Future Image Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025

IMAGO / Nordphoto Max und Dilara Kruse, 2022

