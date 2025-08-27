MontanaBlack scheitert zweimal an Führerscheintestprüfung

MontanaBlack (37), bekannt als einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands, hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt: dem Erlangen eines Motorradführerscheins der Klasse A. Um sich auf die theoretische Prüfung vorzubereiten, absolvierte Marcel Eris – so sein bürgerlicher Name – live auf Twitch eine Online-Testprüfung. Mit seinem bestehenden PKW-Führerschein durfte er sich maximal sechs Fehlerpunkte leisten. Doch bereits im ersten Versuch kam es anders als gehofft: Ein Flüchtigkeitsfehler und die falsche Einschätzung einer Frage zu Signalen von Müdigkeit hinter dem Steuer kosteten ihm die nötigen Punkte. Enttäuscht, aber noch motiviert, wagte er einen zweiten Anlauf, doch auch dieser war nicht von Erfolg gekrönt.

Beim zweiten Versuch schlich sich gleich zu Beginn ein Patzer bei einer Frage zu Vorfahrtsregeln ein, der dem Social-Media-Star direkt fünf Fehlerpunkte einbrachte. Weitere Unsicherheiten – wie bei einer Frage zu Gefahren beim Überholen auf geraden Straßen – führten schließlich erneut zum Verfehlen der erforderlichen Punktzahl. Noch während des Streams ließ sich MontanaBlack seinen Frust über die verfehlten Tests anmerken, doch sein Misserfolg wurde gleichzeitig zur Unterhaltung seiner Fans.

Der 37-Jährige hat rund 5,6 Millionen Follower auf der Streamingplattform Twitch und begeistert mit seinem Content rund um Gaming und Co. Der gebürtige Buxtehuder hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach erklärt, dass er Herausforderungen wie diese liebt – selbst wenn sie nicht immer auf Anhieb gelingen. Seine Fans schätzen ihn genau dafür, denn der Streamer zeigt: Auch jemand, der in der Gaming- und Streaming-Welt große Erfolge feiert, stolpert über alltägliche Hürden. Ob er den Traum vom Motorradführerschein tatsächlich bald verwirklicht, bleibt weiterhin spannend. Eines steht fest: Seine Community drückt ihm fest die Daumen.

Instagram / montanablack MontanaBlack, Streamer

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025

Wie findet ihr es, dass MontanaBlack seine Führerscheintestprüfungen live auf Twitch teilt? Superunterhaltsam! Fehler passieren schließlich jedem und live ist es doppelt lustig. Mutig! Ich wüsste nicht, ob ich mich trauen würde, das vor tausenden Zuschauern zu tun. Ergebnis anzeigen