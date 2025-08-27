Nach Sommerpause: "Sturm der Liebe" fällt mehrmals aus

Die Fans von Sturm der Liebe mussten bereits während der Sommerpause in den letzten Wochen auf ihre beliebte ARD-Telenovela verzichten. Doch auch nach der Rückkehr der neuen Folgen ab dem 1. September gibt es schlechte Nachrichten: Im Monatsverlauf wird die Serie gleich mehrfach aus dem Programm genommen. An den Terminen 15., 17. und 19. September werden statt der üblichen Folgen sportliche Ereignisse übertragen, da die ARD an diesen Tagen Wettkämpfe der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio zeigt. Nur an den Tagen dazwischen, dem 16. und 18. September, können sich Zuschauer wie gewohnt um 15:10 Uhr auf neue Geschichten vom Fürstenhof freuen.

Die Unterbrechungen treffen nicht nur "Sturm der Liebe", sondern auch die Telenovela Rote Rosen, die direkt davor ausgestrahlt wird. Beide Serien müssen kurzfristig für die live übertragenen Sportevents weichen, doch das ist für die Fans der Formate kein unbekanntes Szenario: Bereits in der Vergangenheit sorgten große Sportveranstaltungen oder andere Programmhöhepunkte dafür, dass der altbewährte Sendeplan ins Wanken geriet. Trotz der Veränderungen dürfen sich die Zuschauer allerdings auf den gewohnten Ablauf freuen, sobald die Unterbrechungen Ende September wieder enden.

Besonderen Grund zur Freude bietet der kommende Oktober: Dann startet die 22. Staffel von "Sturm der Liebe", die mit einer neuen Liebesgeschichte am Fürstenhof aufwartet. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Fanny Schätzl und Kilian Rudloff, gespielt von Johanna Graen und Anthony Paul. Sie, eine bodenständige Gärtnerin, und er, ein charismatischer Koch, erleben eine moderne Liebesgeschichte, die jedoch von Herausforderungen geprägt ist. Ab dem 29. Oktober können die Fans diese neue, spannende Storyline endlich verfolgen.

ARD/Ann Paur Hildegard (Antje Hagen) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) von "Sturm der Liebe"

ARD / Thorsten Jander "Rote-Rosen"-Cast, u.a. Mehmet Daloglu, Sebastian Deyle, Diana Staehly und Jan Stapelfeldt

ARD/Christof Arnold Johanna Graen als Fanny Schätzl und Anthony Paul als Kilian Rudloff am "Sturm der Liebe"-Set

