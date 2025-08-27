Nach vier Tagen verliebt: AYTO-Star Lennert weint um Antonia

Bei Are You The One – Reality Stars in Love knistert es gewaltig – doch nicht immer ist das ganz so romantisch. Lennert hat sich bereits nach vier Tagen in seine Mitstreiterin Antonia verliebt. Die beiden schienen sich auf Anhieb bestens zu verstehen. Doch Antonia geht das Ganze offenbar zu schnell. Sie fühlt sich eingeengt und bekundet Interesse an einem weiteren Kandidaten, Olli. Mit ihm möchte sie sich intensiver befassen, wie sie Lennert in einem Gespräch mitteilt. Für Lennert ist dieser Rückzug ein harter Schlag: "Das ist gerade so ein Stich ins Herz. Für mich ist das heftig." Im Interview bricht der Reality-TV-Darsteller in bittere Tränen aus.

Im Interview zeigt sich Lennert tief getroffen und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Tränenüberströmt spricht er über die Situation: "Es fühlt sich an, als wären wir fünf Jahre in einer Beziehung und du sagst, irgendwie ist das nicht mehr." Er versteht selbst nicht, wie er in so kurzer Zeit solch starke Gefühle entwickeln konnte und hadert mit den Entscheidungen, die in der Show von ihm erwartet werden. "Am liebsten würde ich auf die Matches scheißen", gesteht er emotional, während er weiterhin hofft, den Kontakt zu Antonia aufrechtzuerhalten.

Antonia hingegen bleibt bei ihrer Entscheidung, Olli eine Chance zu geben. "Ich möchte jetzt gerade den Olli weiter kennenlernen und das mache ich jetzt", erklärt sie im Interview. Trotzdem scheint sie Lennerts Schmerz zu bedauern. Nach dem Gespräch verlässt sie die Situation sichtlich mitgenommen und entschuldigt sich bei ihm: "Tut mir leid." Damit lässt sie einen völlig aufgelösten Lennert zurück, der bei der einfühlsamen Blondine erstmals zugelassen hatte, dass ihn solche Gefühle übermannen. Ob die beiden nochmal zueinanderfinden und wie es bei den anderen Kandidaten weitergeht, bleibt spannend.

Collage: RTL, RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer Lennert und Antonia, Collage

RTL / Frank Beer Lennert, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer

RTL / Frank Beer Antonia, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmerin

