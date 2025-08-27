Prince Jackson und seine langjährige Freundin sind verlobt

Prince Jackson (28), der älteste Sohn von Michael Jackson (†50), hat seine Verlobung bekanntgegeben! Der 28-Jährige verkündete am Dienstag auf Instagram, dass er seiner langjährigen Freundin Molly Schirmang einen Antrag gemacht hat. Die beiden sind seit acht Jahren ein Paar. In einem emotionalen Beitrag schrieb Prince: "Seit acht Jahren und jetzt bis in die Ewigkeit." Zu den romantischen Worten teilte Prince eine Reihe von Bildern – darunter ein romantisches Foto im Park, auf dem beide weiße Outfits tragen und sich küssen.

Die Liebeserklärung an Molly wurde von einer Reihe weiterer Schnappschüsse begleitet, die besondere Momente ihrer Beziehung zeigen. Neben Urlaubsbildern und Alltagsimpressionen findet sich darunter auch ein Foto des Paares zusammen mit Prince' Großmutter Katherine Jackson (95). Der Musiker-Sohn betonte in seinem Beitrag, wie sehr sie gemeinsam gewachsen und gereift sind. "Wir haben die Welt bereist, unsere Abschlüsse gemacht und tolle Erinnerungen geschaffen", schrieb er voller Vorfreude auf ihren neuen Lebensabschnitt.

Prince und Molly lernten sich an der Loyola Marymount University in Los Angeles kennen. Obwohl sie ihre Beziehung weitestgehend privat halten, überraschte Prince kürzlich seine Follower mit einem Instagram-Post anlässlich ihres achtjährigen Jubiläums. Mit einer elfteiligen Bildergalerie gratulierte er seiner Partnerin liebevoll und schwärmte: "Ich könnte mir keine bessere Partnerin wünschen." Ihre Verlobung markiert nun den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels in ihrer Beziehung.

Instagram / princejackson Michael Jacksons Sohn Prince Jackson und seine Freundin Molly Schirmang

Instagram / princejackson Molly Schirmang, Katherine Jackson und Prince Jackson, Verwandte von Michael Jackson

Instagram / princejackson Michael Jacksons Sohn Prince Jackson und seine Freundin Molly Schirmang

