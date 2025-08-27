Schlimmer Finger: Bei AYTO-Kevin und Ariel gehts heiß her

In der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love knisterte es gewaltig zwischen Kevin Njie (29) und Ariel! Die beiden Reality-TV-Stars konnten in Folge fünf ihre Finger nicht voneinander lassen und verbrachten intime Momente im berühmten Boom Boom Room der Villa. In einer Badewanne ging es mit heißen Küssen los und endete mit eindringlichen Momenten unter der Dusche. Aufmerksame Zuschauer konnten erahnen, dass Kevin Ariel mit seinen Fingerfertigkeiten von sich überzeugte. Er stellte anschließend begeistert fest: "Ariel ist schon hot, sie hat Feuer."

Es schien, als wollte Kevin bei ihren gemeinsamen Duschmomenten mit Ariel etwas Privatsphäre erzwingen. Er deckte die Kamera mit einer Pflanze ab und ging schließlich so weit, einen Slip über die Linse zu hängen, obwohl dies klar gegen die Regeln der Show verstieß. Ariel war jedoch skeptisch: "Du darfst nichts abdecken. Nein, Kevin, du darfst nicht. [...] Stell dir vor, du bekommst eine Strafe." Doch der selbstbewusste Kevin ließ sich davon nicht beeindrucken und machte einfach weiter.

Kevin sorgt schon seit Anbeginn der Staffel für Aufmerksamkeit. Der Ex-Partner von Emely Hüffer (29) lässt in der Villa voller hübscher Frauen nichts anbrennen – vor allem die Dusche scheint ein Magnet für ihn zu sein. Mit Henna und Hati hatte Kevin bereits das Vergnügen. Während Kevin beim Hati-Flirt gänzlich nackt war, beließ es die Reality-TV-Teilnehmerin bei einem knappen Bikini. Der Rest der Gruppe hatte freien Blick auf das ungenierte Pärchen – doch stören ließen sich die beiden davon überhaupt nicht. Selbstbewusst sagte Hati nach dem heißen Austausch: "Deshalb liebe ich mich. Weil ich sage nicht nur, ich mache."

Collage: Kevin und Ariel von "Are You The One – Reality Stars in Love"

Kevin Njie, Realitystar

Hati Suarez, "Are You The One – Reality Stars in Love" 2025

