Sie gewinnen das Sommerhaus laut Ex-Siegerpaar Sam und Rafi

Sam Dylan (34) und Rafi Rachek (35), die Gewinner der letzten Staffel von Das Sommerhaus der Stars, haben vor dem Start der neuen Runde ihre Einschätzungen zum diesjährigen Geschehen im Haus geteilt. Im Gespräch mit RTL wagten die beiden Reality-TV-Stars mutige Prognosen über die Teilnehmer und räumten einem Pärchen ganz besondere Chancen ein: Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30). "Wenn man nach der Statistik geht, holen sich Paulina und Tommy wieder den Sieg", zeigt sich Sam überzeugt. Doch während das Paar optimistisch auf die beiden blickte, äußerte es auch deutliche Bedenken bei anderen.

Besonders Rafi hat Silva Gonzalez (46) im Visier und schätzt ihn als große "Drama-Queen" der Staffel ein. "Silva wird Psychoterror betreiben", meinte er ohne Umschweife und ergänzte, dass es vermutlich zwischen Silva und seiner Partnerin Stefanie Schanzleh schnell eskalieren könnte. Alkohol und impulsives Verhalten könnten dabei laut ihm eine große Rolle spielen: "Die erste Eskalation wird direkt bei Silva und seiner Freundin sein, weil er vielleicht die Hände nicht bei sich behalten kann oder zu oft trinkt." Sam stellte sich derweil ein anderes Szenario vor: Er vermutet, dass Marvin Kleinen und dessen Freundin Jennifer Degenhart möglicherweise Opfer des sogenannten Sommerhaus-Fluchs werden könnten. "Das ist jetzt nur eine Lebensabschnittsgefährtin und der Marvin entsorgt sie nach der Show", orakelte er und spielte darauf an, dass Marvin angeblich noch in weiteren Datingshows auftreten werde.

Sam machte seine Beziehung mit Rafi Ende 2019 im Finale von Bachelor in Paradise öffentlich. Seither folgten unter anderem im Mai 2021 und im Sommer 2022 zwei Trennungen – letztendlich fanden die beiden Influencer aber Anfang Januar 2024 wieder zueinander und sind ein Herz und eine Seele. Gegenüber Promiflash verriet Sam, dass die beiden nach wie vor planen, Nachwuchs zu bekommen – mithilfe einer Leihmutter: "In den nächsten fünf Jahren muss es einfach klappen."

Anzeige Anzeige

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Tommy Pedroni und ihr gemeinsamer Hund Neo im Juni 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Rafi Rachek und Sam Dylan, Februar 2025