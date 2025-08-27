Royals
So erfuhren Karina Wagner und Steffen von Schwangerschaft
So erfuhren Karina Wagner und Steffen von Schwangerschaft

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno schweben im siebten Himmel: Die beiden Reality-TV-Stars erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Gegenüber Promiflash ließ Karina jetzt durchblicken, wie sie von der Schwangerschaft erfahren haben. "Da die Schwangerschaft geplant war, haben wir direkt den Test gemacht, als ich überfällig war", verriet sie. Die Freude war so groß, dass sie gleich vier weitere Tests machte, um sicherzugehen. Nun fiebert das Paar der Geburt ihres kleinen Wunders entgegen.

Nicht nur Karina und Steffen sind völlig aus dem Häuschen – auch ihre Liebsten können es kaum abwarten. "Unsere Familien und Freunde sind überglücklich und können es kaum abwarten. Genau wie wir!", so die werdende Mama. Neben ihren Engsten gratulierten auch zahlreiche Kollegen. "Was? Oh mein Gott, ich kann doch nicht mehr, wie wunderschön ist das denn? Ich wünsche euch alles Glück der Welt", brachte beispielsweise Michèle de Roos (32) ihre Freude über das überraschende Liebesglück der Bachelor in Paradise-Bekanntheiten auf Instagram zum Ausdruck.

Bei den Turteltauben geht es aktuell Schlag auf Schlag: Erst im Juni verkündeten sie die tolle Neuigkeit, dass sie verlobt sind. Ihre Verlobung behielt das Paar aber erstmal für sich. "Ich hätte auf einen Antrag im Urlaub gehofft, wenn Steffen dem nicht zuvorgekommen wäre. Der Antrag kam vor ein paar Wochen still und heimlich", verriet die Make Love, Fake Love-Bekanntheit. Wo und wie genau Steffen seiner Liebsten den Antrag machte, wollten die zwei aber für sich behalten.

