So hält sich Realitystar Umut Tekin in Topform

Realitystar Umut Tekin (28) hat in einer Fragerunde auf Instagram ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Dabei verriet der 28-Jährige, wie er es schafft, sich stets in Topform zu halten. Sein Geheimnis: Calisthenics – ein Training, das nur das eigene Körpergewicht als Widerstand nutzt. "Ja man, ich mache Calisthenics – also, Eigenkörpergewichte zu trainieren. Ich sage euch ganz ehrlich, kann ich nur jedem anderen dazu raten", schwärmte er.

Das Training scheint auf den Realitystar eine erstaunliche Wirkung zu haben, denn Umut ist überzeugt, dass es nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Geist gestärkt hat. "Du fühlst dich ganz anders, du fühlst dich selbstbewusster, mehr energiegeladen. Du hast mehr Kraft", erklärte der TV-Star voller Begeisterung weiter. Er legte seinen Fans ans Herz, Calisthenics ebenfalls auszuprobieren, und betonte, dass man die positiven Effekte sowohl körperlich als auch mental deutlich spürt.

Abseits seiner sportlichen Aktivitäten begeistert Umut seine Fans vor allem mit seinen Auftritten in Reality-Sendungen, wie Temptation Island V.I.P. und Das Sommerhaus der Stars. Kürzlich war er auch mit seiner Ex-Freundin Emma Fernlund (24) in der Show "Wo die Liebe hinfällt" zu sehen. Auch abseits der Kameras teilt Umut über soziale Netzwerke persönliche Einblicke aus seinem Alltag, was ihn für viele Follower nahbar macht.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, April 2025

Instagram / umut_tekin Umut Tekin, Realitystar

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin, 2024