Taylor Swift wollte erst ab diesem Alter heiraten

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihre Verlobung bekanntgegeben! Die Popsängerin und der NFL-Star verkündeten die freudige Nachricht am Dienstag mit einem gemeinsamen Instagram-Post. Die Musikerin und der Football-Spieler überraschten ihre Fans mit einer Reihe von Bildern, darunter auch ein Blick auf den beeindruckenden Verlobungsring, ein eleganter Old Mine brillant geschliffener Diamant. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", witzelte Taylor unter dem Post und fügte ein TNT-Emoji hinzu. Das Paar ist seit Oktober 2023 offiziell zusammen und sorgt seitdem für Begeisterung bei ihren Fans.

Kurz nach der Bekanntgabe tauchte ein altes Interview der Sängerin auf, in dem sie einst ihre Vorstellung von einer späten Hochzeit teilte. "Ich werde erst mit 35 heiraten", erklärte die junge Taylor damals vor einem Fernsehmoderator scherzhaft. Ihre Mutter saß außerhalb der Kamera und stimmte ebenfalls zu. Damals habe Taylor betont, dass ihre Musik der Bereich bleibe, in dem sie immer "persönlich" sein würde. Dass diese Vorhersage nun Realität geworden ist, sorgt bei ihren Fans für Begeisterung und einen Hauch Nostalgie. Travis Kelce machte laut dessen Vater Ed Kelce vor knapp zwei Wochen einen romantischen Antrag in einem Garten bei ihm zu Hause – ein Moment, der nun durch die Verlobungsfotos gefeiert wird.

Für Taylor, die seit vielen Jahren ein absoluter Superstar ist und bereits in jungen Jahren die Musikwelt eroberte, ist dieses private Glück ein weiterer Meilenstein. Fans erinnern sich gerne an ihre Anfänge und daran, wie der Erfolg größtenteils ihre Beziehungen in den Hintergrund drängte. Nun scheint ihr Lebensweg in harmonischer Weise persönlich und beruflich zusammenzufinden. Auch für Travis ist Taylor eine große Bereicherung. Die beiden wurden zuletzt immer wieder bei Spielen der Kansas City Chiefs gesehen, bei denen Taylor begeistert von der Tribüne aus unterstützte. Dieses Hoch in beider Leben lassen sie nun mit ihrer Verlobung krönen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas