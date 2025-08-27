Zayn Maliks seltener Urlaubsmoment mit seiner Tochter Khai

Zayn Malik (32) ist stolzer Papa seiner Tochter Khai (4). Der Sänger hält das Mädchen aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – ab und zu macht er jedoch eine kleine Ausnahme. Bei Instagram teilt Zayn jetzt ein paar Fotos eines gemeinsamen Vater-Tochter-Trips. Dabei ist auch eine Aufnahme, auf der der Brite gemeinsam mit seinem Spross im Publikum einer Monstertruck-Show zu sehen ist: Während Khai das Spektakel auf einem Sitz verfolgt, steht ihr Papa stolz hinter ihr. Die Fans sind von den Fotos begeistert und verzückt – der Post sammelte mittlerweile über 2,5 Millionen Likes.

In der Paparolle ging Zayn offenbar richtig auf. Tatsächlich soll Khai eine ganz prägende Rolle im Leben des Musikers gespielt haben. Ein Insider offenbarte gegenüber The Sun, dass es der Einfluss der Vierjährigen sei, der Zayn dazu brachte, aus einem Kreislauf aus Ängsten, Drogenproblemen und öffentlicher Kritik herauszufinden. Der 32-Jährige erlebte in der Vergangenheit nicht nur öffentliche Dramen, sondern musste auch den Tod seines Freundes und ehemaligen One Direction-Kollegen Liam Payne (†31) verkraften. "Die Vaterschaft hat ihn geprägt. Khai hat ihn wirklich gerettet", erklärte die Quelle.

Khai stammt aus Zayns Beziehung mit Gigi Hadid (30). Die beiden waren von 2015 bis 2021 ein Paar – ihre gemeinsame Tochter erblickte 2020 das Licht der Welt. Das einstige Traumpaar soll sich angeblich aufgrund eines Streits mit Gigis Mutter Yolanda Hadid (61) getrennt haben. Im Oktober 2021 kursierten Gerüchte, dass es zwischen ihr und Zayn eine Auseinandersetzung gab – bis heute haben sich aber weder er noch das Model zu den Trennungsgründen geäußert. Das Verhältnis von Gigi und Zayn scheint heute aber entspannt zu sein. In einem Interview mit Vogue erzählte die 30-Jährige, dass das Co-Parenting wunderbar funktioniert, auch wenn es viel Planung erfordert: "Zayn und ich erstellen unsere Zeitpläne Monate im Voraus."

Anzeige Anzeige

Instagram / zayn Zayn Malik im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / zayn Zayn Malik mit seiner Tochter Khai

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai