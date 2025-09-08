Selfie: Haben sich Zayn Malik und Louis Tomlinson versöhnt?

Zayn Malik (32) und Louis Tomlinson (33) haben ihre Differenzen anscheinend hinter sich gelassen und sich nach einem jahrelangen Streit wieder zusammengetan. Auf Instagram ist nun auf einer Fan-Seite ein Foto der ehemaligen Mitglieder von One Direction aufgetaucht, auf dem sie gemeinsam neben einem Fan posieren. Dieses seltene Foto sorgte für großen Jubel unter den treuen Anhängern der einstigen Boyband, die seit langem auf eine Wiedervereinigung gehofft hatten. Die beiden Sänger hatten sich 2015 wegen einer Auseinandersetzung auf der Social-Media-Plattform X entfremdet, doch jetzt sieht es so aus, als hätten sie ihre Differenzen begraben.

Die Gerüchteküche brodelt gewaltig, nachdem das Bild online gestellt wurde. Viele Fans spekulieren, dass die plötzliche Wiedervereinigung der beiden Musiker auf etwas Größeres hindeuten könnte. Einige vermuten, dass Zayn möglicherweise bei Louis' "Away From Home"-Festival in New York auftreten könnte, das im Oktober stattfinden wird. Ein Fan meinte, dass Louis angedeutet habe, er habe Überraschungen in petto. Diese Aussagen lassen die Fans hoffen, dass das Festival zu einem ganz besonderen Erlebnis werden könnte.

Laut Louis war es der letzte Wunsch seiner verstorbenen Mutter, Johannah Deakin, dass er sich mit Zayn versöhnt. Ein Jahr nach dem öffentlich gewordenen Streit starb Johannah, und Louis erinnerte sich später in Interviews daran, wie sie ihn drängte, sich mit seinem ehemaligen Bandkollegen zu versöhnen. Im vergangenen Jahr wurden die beiden Sänger bereits bei der Beerdigung ihres gemeinsamen Bandkollegen Liam Payne (†31) gesehen. Diese tragischen Umstände scheinen der Auslöser gewesen zu sein, dass sich die beiden Musiker wieder annäherten. Das nächste öffentliche Aufeinandertreffen fand im Rahmen eines Konzerts von von Zayn im Januar dieses Jahres statt. Ein Clip auf X zeigte damals, wie der "Pillowtalk"-Interpret seinen Wegbegleiter von der Bühne aus grüßte und sorgte für Gänsehaut: "Heute Abend ist etwas Besonderes. Ein alter Freund von mir ist hier, um mich zu unterstützen. Er muss hier irgendwo sein. Ich will nicht verraten, wo genau er sich aufhält, aber Louis ist heute Abend hier."

Instagram / louisxzaraflorals Louis Tomlinson, Zayn Malik und ein Fan, September 2025

Carlos Alvarez / Getty Images Zayn Malik und Louis Tomlinson bei einem One-Direction-Konzert

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger