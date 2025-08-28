AYTO-Fans sauer: Hati giftet Ariel nach Dusch-Eklat krass an

Es knallt bei Are You The One – Reality Stars in Love! Kevin Njie (29) und Ariel sorgten in den zwei vergangenen Folgen mit einem gewagten Trick für Aufruhr im Team. Um im gemeinsamen Moment unter der Dusche für mehr Privatsphäre zu sorgen, blockierte der Vater eines Sohnes kurzerhand die Kamera mit einer Pflanze und einem Kleidungsstück. Das brachte Sophia Thomalla (35) in der Matchingnight natürlich zur Sprache und verhängte eine saftige Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro. Die übrigen Bewohner der Villa reagierten wenig begeistert, suchten aber vor allem die Schuld bei Ariel, obwohl diese Kevin noch warnte und von der Verdeckung der Kameralinse abhalten wollte. Besonders Hati Suarez machte ihrem Ärger Luft und beschimpfte Ariel unter anderem als "Snitch" und "pick me".

Für die Zuschauer der beliebten Trash-TV-Show waren die Streitszenen der Frauen ein absolutes No-Go. "Hati, du hast dir so was von keinen Gefallen getan! Einfach nur schlimm pick me bist definitiv du", ärgert sich ein User unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts des Formats. Eine andere Social-Media-Nutzerin nutzt die Gelegenheit und richtet sich in der Kommentarspalte direkt an Ariel: "Liebe Ariel, die Folgen bei AYTO brechen einem das Herz. Besonders, wie Hati mit dir umgegangen ist. Dass du bei Kevin geweint hast, zeigt, dass du auch einen weichen Kern hast und es nicht spurlos an dir vorbeigegangen ist, wie manche da drin behauptet haben. Hut ab, dass du für Kevins Tat einstehen wolltest. Das hast du alles nicht verdient."

Dass Ariel und Hati auch nach der Show noch auf Kriegsfuß stehen, zeigt eine kürzliche Instagram-Story der jungen Mama. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde Ariel gefragt, welche Teilnehmerinnen sie von ihrem Cast nicht mochte. "Hati und Vicky sind für mich die größten Lachnummern da drinnen", lautete ihre deutliche Antwort. Ob es zwischen den Frauen noch mehr Krach geben wird, bleibt abzuwarten.

Collage: RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Hati und Ariel von "Are You The One – Reality Stars in Love"

Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Star

