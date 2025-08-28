Cecilia Asoro hat sich nicht auf "The Summit" vorbereitet

Cecilia Asoro (29), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, hat sich in der neuen Show "The Summit" einer außergewöhnlichen Herausforderung gestellt: Gemeinsam mit anderen Prominenten sollte sie einen Berg erklimmen, um ein Preisgeld von bis zu einer Million Euro zu gewinnen. Doch die Reality-Darstellerin gibt zu, dass sie das Format unterschätzt hat. Im Interview mit Promiflash erzählt sie, dass sie sich nicht speziell vorbereitet habe. "Ich war ein paar Wochen vorher noch auf Bali und habe da meinen Party-Lifestyle gelebt, weil ich mir dachte, das Format wird hart, ich brauche jetzt noch meinen Spaß", so Cecilia.

Die Klettertour am Berg entpuppte sich für Cecilia als härter als erwartet, trotz ihrer körperlichen Fitness. Die Produktion hatte sie vorab schon mehrfach gefragt, ob sie sich nicht gezielt auf die Strapazen vorbereite, aber Cecilia habe dies zunächst nicht ernst genommen. "Ich dachte mir so: 'Was übertreiben die denn so?' Aber heute verstehe ich, was sie damit gemeint haben", gesteht sie offen. Direkt nach den anstrengenden Dreharbeiten buchte sie den nächsten Urlaub, um sich von den Strapazen der Show zu erholen: "Nach diesem Format brauche ich erst wirklich Urlaub."

Cecilia hatte sich in der Vergangenheit durch verschiedene TV-Formate einen Namen gemacht und dabei immer mit ihrer Energie und ihrem Durchhaltevermögen überzeugt. Dennoch zeigt die Erfahrung bei "The Summit", dass jede Herausforderung ihren eigenen Anspruch hat – auch für erfahrene Reality-Stars. Umso passender, dass Cecilia vor ihrer Teilnahme an der Show noch die Sonne Balis genoss, schließlich nahm sie während und nach den Dreharbeiten eine ganz andere Lektion mit: Manchmal sind es nicht nur körperliche Stärke und gute Grundkondition, die zählen, sondern auch eine gezielte Vorbereitung und mentale Stärke.

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Realitystar

