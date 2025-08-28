Das motivierte Matthias Mangiapane zu seiner radikalen Diät

Matthias Mangiapane (41), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, hat sich nach eigener Aussage einem wahren Kraftakt gestellt: der Teilnahme an der Show "The Summit". Ab dem 26. September wird die Sendung auf Amazon Prime ausgestrahlt. Unter der neuseeländischen Sonne treten zwölf Stars der Reality-Szene an, um einen Berggipfel zu erklimmen und dabei um den Gewinn von einer Million Euro zu kämpfen. Bereits während der Dreharbeiten erlebte Matthias ein Schlüsselerlebnis, das für ihn alles verändern sollte. Als er sich auf die Waage stellte, zeigte diese 108 Kilogramm an – ein Moment, in dem er entschlossen beschloss, seinem Körper etwas Gutes zu tun. "Das war dann für mich endgültig der Punkt, wo ich gesagt habe: 'Halt, stopp'", verriet er im Interview mit TAG24.

Das Durchhaltevermögen, das er in Extremsituationen in Realityshows entwickelt hat, hilft ihm auch bei seinem neuen Lebensstil. Heute bringt der gebürtige Hesse nur noch 83 Kilo auf die Waage und hat damit satte 25 Kilogramm verloren. Zu verdanken hat er diesen Erfolg einer konsequenten Ernährungsumstellung, auf die er sehr stolz ist. "Jedes Kilo, das ich verliere, tut mir und meinem Körper gut. Mir passen alte Klamotten wieder und das ist meine größte Motivation", sagte der Realitystar.

Für sein neues Lebenskapitel verzichtet Matthias vollkommen auf Zucker und Weißmehl und setzt stattdessen auf eine bewusste Ernährung mit Fleisch, Fisch und Gemüse. In der Vergangenheit wagte er sich immer wieder an neue Herausforderungen, sowohl beruflich als auch privat. Mit seiner Abnehm-Reise beweist Matthias einmal mehr, dass er die eigene Komfortzone hinter sich lassen kann, um für sich das Beste herauszuholen.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Magiapane, Realitystar

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Matthias Mangiapane, Realitystar

