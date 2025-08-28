Google spendiert Taylor Swift Konfettiregen zur Verlobung

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihre Verlobung bekanntgegeben und die Welt scheint Kopf zu stehen. Das Paar teilte die Nachricht auf Instagram mit fünf romantischen Fotos und der Zeile "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten". Die Ankündigung sorgte für Begeisterungsstürme, nicht nur bei Fans. Zu den prominenten Gratulanten gehörten Prinz William (43) und Herzogin Meghan (44) und sogar US-Präsident Donald Trump (79). Google reagiert mit einem besonderen Gimmick: Wer den Namen der Sängerin in die Suchmaschine eingibt, wird mit einem goldenen Konfettiregen und einem brennenden Herz überrascht.

Den digitalen Konfettiregen integrierte die Suchmaschine bereits vor wenigen Tagen, als die Sängerin ihr neues Album "The Life of a Showgirl" angekündigt hatte – anlässlich der Verlobung setzte Google kurzerhand auf die Farbe Gold und streute sogar Diamanten ein. Auf Social Media brach unterdessen ein regelrechter Hype aus. Fans teilten ihre Freude auf TikTok, Hashtags rund um die Verlobung gingen viral, und selbst das Empire State Building feierte: Auf dessen offiziellem Kanal wurde ein Video veröffentlicht, in dem die frohe Botschaft von einem Mitarbeiter auf der obersten Plattform ausgerufen wurde.

Taylor und Travis, deren Beziehung im Sommer 2023 öffentlich wurde, begeistern seither mit ihrer Liebe Fans weltweit. Die beiden zeigen sich oft bei öffentlichen Auftritten, ob bei Taylors Konzerten oder Travis' NFL-Spielen. Die Verlobung fand in einem malerischen Blumengarten statt, wie Kelces Vater Ed Kelce in einem Interview verriet. Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist bisher nicht bekannt.

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Screenshot Google spendiert Taylor Swift zur Verlobung einen Konfettiregen

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025