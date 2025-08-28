Nach hoher Geldstrafe: Ariel fühlte sich bei AYTO gemobbt

In der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love sorgte Ariel, bekannt aus Love Fool, jetzt für Schlagzeilen. Nach einem Techtelmechtel mit Kevin Njie (29) im berüchtigten "Boom Boom Room" hatte das Verhalten des Duos Folgen für die ganze Gruppe: Weil ein Slip die Kameralinse verdeckte, wurde das ganze Team bei der nächsten "Matching Night" zur Rechenschaft gezogen und verlor ganze 50.000 Euro. Während Kevin sich schnell entschuldigte und von den meisten Kandidaten rasch verziehen wurde, sah sich Ariel heftiger Kritik ausgesetzt. Besonders Hati Suarez und Viktoria Miller teilten kräftig gegen die Reality-Darstellerin aus.

Auf Instagram schilderte Ariel nun, wie belastend die Situation für sie gewesen sei. "Nach der Entschuldigung wurde es schlimmer", erklärte sie. Sie habe sich ausgeschlossen und regelrecht gemobbt gefühlt. Besonders schmerzhaft sei für sie eine Szene gewesen, in der sie am Tisch saß und Viki plötzlich aufstand: "Mit so einer Snitch vergeht mir der Appetit", habe diese gesagt und den Tisch verlassen. Ariel gesteht: "Normalerweise kann ich stark sein und auch über Dinge lachen, aber das war zu viel. Da konnte ich nicht mehr."

Brisant dabei: Nicht Ariel, sondern Kevin war es, der im "Boom Boom Room" den Slip über die Kamera hängte, um sich während der heißen Szenen mehr Privatsphäre zu verschaffen. Die Reality-TV-Teilnehmerin hatte ihn zuvor noch gewarnt. "Du darfst nichts abdecken. Nein, Kevin, du darfst nicht. [...] Stell dir vor, du bekommst eine Strafe", mahnte sie ihren Flirtpartner. Doch der ließ sich davon nicht abbringen und ignorierte die Regelverletzung kurzerhand.

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Ariel

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Viki

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

