Sina-Valeska Jung verletzt sich bei "Spreewaldklinik"-Dreh

Sina-Valeska Jung (46), bekannt aus der Sat.1-Serie "Die Spreewaldklinik", hat sich kürzlich eine schwere Verletzung zugezogen. Bei einer unglücklichen Bewegung am Set erlitt die Schauspielerin einen Kreuzbandriss und musste ihre geplante Urlaubspause für eine Operation absagen, wie T-Online berichtet. Der Eingriff ist notwendig, um langfristige Einschränkungen bei sportlichen Aktivitäten zu verhindern. Die Dreharbeiten der beliebten Serie, deren zweite Staffel erst im Juni gestartet ist, sind bis in den Spätherbst angesetzt und müssen nun angepasst werden.

Die Produzenten der Serie gaben bekannt, dass Sina-Valeskas Rolle der Dr. Lea Wolff entsprechend verändert wird. Künftig wird ihre Figur auf dem Bildschirm mit sichtbaren Bewegungseinschränkungen auftreten, um die Realität widerzuspiegeln. "Wenn Dr. Lea Wolff in Kürze humpelnd über den Bildschirm läuft, wissen die Zuschauer, dass das authentischer ist, als es eigentlich geplant war", heißt es seitens der Filmgesellschaft. Die 46-Jährige, die in der Serie als Ärztin in ihre alte Heimat zurückkehrt, um ihrer Vergangenheit auf den Grund zu gehen, bleibt damit trotz Verletzung fester Bestandteil der Serie.

Eine Einschränkung dieser Art dürfte für Sina-Valeska trotzdem nicht leicht sein, gerade nachdem ihre Karriere in den vergangenen Jahren wieder an Fahrt aufgenommen hatte. Nach ihrer Zeit in Verbotene Liebe und späteren Engagements, beispielsweise in Alles was zählt, gilt "Die Spreewaldklinik" als wichtiger Meilenstein. Privat hat die Darstellerin bereits viele Höhen und Tiefen gemeistert. Mit ihrem Ex-Partner Jared Hennegan, besser bekannt als Evil Jared Hasselhoff (54) von der Bloodhound Gang, hat sie eine Tochter, die 2010 geboren wurde.

Anzeige Anzeige

Joyn / Claudius Pflug "Spreewaldklinik"-Schauspieler Daniel Buder, Sina-Valeska Jung, Jan Hartman

Anzeige Anzeige

Instagram / sinavaleskajung Sina-Valeska Jung im April 2022 in Brügge

Anzeige Anzeige

Getty Images Sina-Valeska Jung und Evil Jared Hasselhoff bei der "Noah"-Premiere in Berlin im März 2014

Anzeige