So fühlt sich Zusammensein mit Serkan für Samira heute an

Samira Yavuz (31) gibt in ihrem Podcast "Main Charakter Mode" Einblicke in ihre gegenwärtige Beziehung zu Serkan Yavuz (32). Seit ihrer Trennung hat sich einiges verändert, doch die beiden verbringen nach wie vor Zeit miteinander. "Es ist nicht so, dass man sagt, man hasst die Person. Also klar, ich hab Wut und ich hab auch oft Hass, aber nicht 24/7. Es ist ja auch irgendwann wieder gut und man lacht ja auch und das ist schön", beschreibt Samira ihre ambivalenten Gefühle. Dennoch könne sie das Geschehene nicht vergessen: "Auf der anderen Seite ist das so: Ja, es ist halt so viel passiert und keine Ahnung. Kannst du mir eine Sicherheit geben oder nicht? Ich meine, er strengt sich an und ich nehme das auch an, aber es gibt auch da immer wieder Momente, in denen man sich nicht einig ist."

Die räumliche Trennung war laut Samira notwendig – sowohl für sie selbst als auch für Serkan. "Es musste sein. Aber das musste für uns alle sein, für die Kinder war es gut, für mich war es gut, aber ich glaube, am besten war es für ihn selber", sagt sie. Sie glaubt, dass Serkan dadurch bewusst wurde, wie ernst die Situation ist, und sieht seine aktuelle Einsamkeit als Auslöser für Selbstreflexion. Trotzdem gesteht Samira, dass sie die Schwierigkeiten und Verletzungen der Vergangenheit noch nicht vollständig verarbeitet hat. Sie überlegt sogar, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um besser mit den Geschehnissen umzugehen.

Auch Serkan sprach vor einer Woche im Podcast "unREAL" über das Verhältnis zu Samira. "Wir sind natürlich keine Freunde, aber es ist ein schönes und gesundes Verhältnis", betonte der Reality-TV-Star damals. Die beiden hätten sogar immer wieder Momente, in denen sie gemeinsam lachen konnten. Für Serkan fühlte sich die Situation trotzdem festgefahren an – er arbeitete eigenen Aussagen zufolge daran, etwas zu verändern.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025