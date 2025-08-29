70 statt 47 Kilo: Lisa Del Piero war "stark untergewichtig"

Lisa Del Piero (29) hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Sportlichkeit stark verändert. Die Influencerin wog vor ihrer Transformation lediglich 47 Kilogramm bei einer Größe von 1,76 Metern. Mittlerweile bringt sie 70 Kilogramm auf die Waage, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story verriet. "Ich war früher richtig skinny. Ich war stark untergewichtig", erzählt sie und zeigt stolz, wie konsequent sie durch Muskelaufbau an gesunder Masse zulegen konnte. Proteine spielen für sie dabei eine Schlüsselrolle. "Ich liebe Proteinshakes, denn Proteine brauchen wir zum Muskelaufbau", betonte sie.

Regelmäßig erhält die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Nachrichten, in denen ihre Follower nach Tipps und Tricks für den Muskelaufbau fragen. Ihre Antwort darauf sei jedes Mal dieselbe: Ohne Eiweiße gehe es einfach nicht. Neben intensiven Trainingseinheiten seien Proteine für sie "das A & O", da sie 70 Prozent zu ihrem Erfolg beitragen würden. Ganz besonders am Herzen liegt der Fitnessbegeisterten, ihre Routine mit anderen zu teilen: "Auch Leute, die abnehmen wollen – auch für euch ist es wichtig, Proteine zu nehmen." Außerdem verriet Lisa, dass sie ihren durchtrainierten Körper vor allem einer gezielten Ernährung und einem kraftorientierten Training verdankt.

Lisa versucht, ihr Profil als positive Plattform zu gestalten. Sie hatte bereits in der Vergangenheit verdeutlicht, dass sie ihre Inhalte nicht für zweifelhafte Kommentare oder Anfragen von Männern teilt, sondern um andere Frauen zu inspirieren. "Ich biete keine erotischen Inhalte wie OnlyFans oder Ähnliches an", stellte sie in ihrer Social-Media-Story klar. Ihr Fokus liegt darauf, ein gesundes und aktives Leben zu promoten und dabei zeigt sie stets, dass hinter ihrer Transformation viel Einsatz und Selbstreflexion steckt. Gerade diese authentische und motivierende Art macht sie zu einer Inspirationsquelle für viele Follower.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero vor knapp zehn Jahren

Anzeige Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa del Piero, Januar 2025

Anzeige