Das denkt Paulina Ljubas über die TV-Hochzeit der Heiters

Mike (33) und Leyla Heiter (29) bereiten sich auf ihren großen Tag vor: Am kommenden Samstag soll ihre Traumhochzeit stattfinden, begleitet von den Kameras der Bild und diverser TV-Produktionen. Die Vorbereitungen dazu wurden in einer vierteiligen Realityshow festgehalten, die ihren Fans Einblicke hinter die Kulissen gewährte. TV-Bekanntheit Paulina Ljubas (28) wurde unterdessen via Instagram gefragt, ob sie und ihr Partner Tommy Pedroni (30) sich ebenfalls für eine öffentliche und kostenpflichtige Hochzeit entscheiden würden. "Ich kann das, unter dem Punkt, dass man dafür viel Geld bekommt, total nachvollziehen", erklärte Paulina und fügte hinzu, sie denke, dass viele diese Entscheidung verstehen könnten.

Doch für ihre eigene Hochzeit hat Paulina andere Pläne. Die 28-Jährige betonte, dass eine intime Atmosphäre für sie unverzichtbar sei. "Meine richtige offizielle Hochzeit, wo auch meine ganze Familie und so dabei ist, die natürlich alle nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben und deren Privatsphäre ich natürlich auch schützen will, das kommt nicht infrage", stellte sie klar. Für sie sei eine Hochzeit "etwas sehr Intimes", das sie nicht mit der Öffentlichkeit teilen wolle. Einige humorvolle Ergänzungen kamen dabei von ihrem Freund Tommy, der im Hintergrund spaßte: "Leyla hat die Victoria Beckham eingeladen. Ich würde Conor McGregor einladen." Paulina kommentierte daraufhin augenzwinkernd, dass sie zudem keine "Trashies" – womit sie andere Reality-TV-Darsteller meint – auf ihrer Hochzeit dabei haben wolle.

Paulina und Tommy wurden selbst durch die Teilnahme an Reality-Formaten bekannt und gestalten ihr gemeinsames Leben insgesamt lieber privat. Obwohl Paulina ihre Fans an vielen Momenten ihres Lebens über soziale Medien teilhaben lässt, scheint sie gerade bei bestimmten Anlässen einen klaren Unterschied zwischen öffentlichem und privatem Leben machen zu wollen. Die Schauspielerin und der Influencer zeigen auch so immer wieder, wie gut sie zusammenpassen, und lassen vor allem ihren humorvollen Umgang miteinander sprechen. Ihre Verbindung scheint von Respekt für persönliche Grenzen geprägt zu sein – etwas, das beiden trotz ihrer TV-Karrieren offenbar sehr wichtig ist.

Collage: Instagram / paulina_ljubas, IMAGO / Eventpress Collage: Paulina Ljubas, Mike und Leyla Heiter, Realitystars

IMAGO / Future Image Mike und Leyla Heiter, 2024

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"