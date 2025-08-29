"Kenne das so": Leyla Heiter rechtfertigt Hochzeitsmarathon

Bald ist es so weit: Leyla Heiter (29) und Mike Heiter (33) werden am Samstag in Italien ihre große Traumhochzeit feiern. Doch diese Feier ist nicht ihre erste, denn das Paar hat bereits zweimal seine Liebe zelebriert. Für ihre gleich mehrfachen Hochzeitsfeierlichkeiten ernten die beiden Realitystars allerdings viel Kritik. In einer Instagram-Story hat Leyla nun ausführlich erklärt, warum sie und Mike sich für diesen Weg entschieden haben. "Also vielleicht ist es unser Fehler, aber ich kenne das zum Beispiel fast nur so, dass Leute beim Standesamt klein heiraten, nur mit den Engsten, und dann noch mal zum Beispiel eine freie Trauung oder so machen, um mit allen feiern zu können [...]", rechtfertigt sie die Entscheidung.

Neben einer standesamtlichen Zeremonie gab es auch eine Hochzeit in Tunesien, die speziell für Leylas Familie ausgerichtet wurde. Viele ihrer Verwandten können aufgrund fehlender Papiere nicht verreisen und hätten somit nicht am großen Fest in Italien teilnehmen können. Leyla betonte, dass es ihrer Familie wichtig gewesen sei, die Hochzeit mit ihr und Mike zu feiern: "Sie wollten einfach mit uns feiern, dass wir geheiratet haben, weil sie sich so sehr für uns gefreut haben." Leyla zeigte sich genervt von den negativen Kommentaren und appellierte an ihr Publikum, die Hintergründe besser zu verstehen.

Die letzten Vorbereitungen für die wilde Sause laufen bereits auf Hochtouren, und die ersten Gäste reisten in den vergangenen Tagen schon an. Unter ihnen waren auch Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34), die sich schon vorab auf das große Fest einstimmten. In ihrer Instagram-Story stießen die beiden gemeinsam im italienischen Restaurant auf das Brautpaar an und schrieben: "Leyla und Mike, auf euch und die Liebe." Auch Andrej Mangold (38) und Annika Jung sowie Twenty4tim (24) samt Mutter Christina und Stiefvater ließen es sich nicht nehmen, zur Hochzeit zu kommen. Mikes bester Freund Luigi Birofio (26) reiste mit seiner Freundin Vicky an und markierte das Brautpaar direkt in seiner Story.

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, August 2025

IMAGO / Future Image Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025