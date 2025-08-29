Hochzeit von Leyla und Mike Heiter könnte ins Wasser fallen

Morgen ist es so weit: Leyla (29) und Mike Heiter (33) wollen sich an der malerischen Amalfiküste das Jawort geben. Doch statt romantischem Sonnenschein gibt es Regen – und das reichlich. "Wir hatten wirklich bis zur letzten Sekunde die Hoffnung, dass es nicht regnen würde. Und jetzt regnet es viel mehr als gedacht", klagt die Reality-TV-Darstellerin in ihrer Instagram-Story. Die beiden hatten sich gegen ein Zelt entschieden, in der festen Überzeugung, es würde höchstens nieseln. "Jetzt ist es einfach viel zu spät – wir haben überhaupt keine Alternative", erklärt Leyla verzweifelt.

Doch der Wetter-Stress ist nicht der einzige Rückschlag für das Paar. Leyla muss zudem einen weiteren herben Dämpfer hinnehmen: Zwei ihrer wertvollen Kleider wurden beim Transport beschädigt. Eines der kaputten Outfits wollte die Influencerin bereits heute tragen. "Ich könnte gleich heulen, echt", gesteht Leyla, die in den letzten Wochen großen Aufwand betrieben hat, um ihre Traumhochzeit zu perfektionieren.

Schon seit Monaten plante das Paar die viertägige Feier bis ins kleinste Detail – und dabei sollte die opulente Hochzeit alles übertreffen. Nicht nur die beeindruckende Location, sondern auch ihr Plan für ein schillerndes Event mit aufwendigen Blumenkreationen zeigt, wie viel Herzblut beide in die Vorbereitungen gesteckt haben. Doch bei aller Perfektion, die die beiden erzielen wollten, scheint das Schicksal bis jetzt nicht auf ihrer Seite zu stehen.

IMAGO / Panama Pictures Mike und Leyla Heiter, 2025

Imago Mike und Leyla Heiter, 2025

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, 2025