"Love Island"-Star Bucci Yok wurde aus Flugzeug geschmissen

Das Chaos begann schon in den frühen Morgenstunden: Bucci Yok wollte von Nürnberg aus mit der Eurowings-Airline nach Mallorca fliegen. Doch als der Reality-TV-Darsteller am Flughafenschalter einchecken wollte, hieß es, der Flug sei überbucht. "Wie zum Teufel ist das möglich? Das muss verboten werden, also, ich habe das noch nie erlebt", beschwerte er sich empört und teilte seine Frustration ohne Zurückhaltung in einer Instagram-Story mit seinen Followern. Nachdem er trotzdem ein Flugticket ergattern konnte, führte ihn die Odyssee weiter nach Düsseldorf – doch tatsächlich wurde er dort aus dem Flieger geworfen. "Wurde echt für nichts aus dem Flieger genommen – wegen Insta-Storys, in denen ich im Recht bin. War komplett normal im Flieger und das ganze Flugzeug [...] sind meine Zeugen", zeigte sich Bucci wütend.

Auf seiner Weiterreise nach Düsseldorf war die Situation allerdings noch weiter eskaliert. Nachdem sich der ehemalige Love Island-Kandidat mit einer anderen Passagierin, die ebenfalls nicht mitgenommen wurde, auf den Weg gemacht hatte, wurde er von einer Eurowings-Mitarbeiterin kontaktiert. Diese versuchte, die Situation zu schlichten. Doch Bucci blieb hart. "Nein! Ich hasse euch! Werde nie wieder mit euch fliegen, außer ihr überweist mir 100.000 Euro per Sofortüberweisung", antwortete er auf ihre Nachricht. Angekommen in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens gab es dann erneute Probleme. Das Flugzeug konnte wegen eines Triebwerkfehlers nicht starten. Doch für das TV-Gesicht ging es sowieso nicht in die Luft: Er wurde von der Polizei aus dem Flieger geführt. "Dieses Land ist so tot. Jetzt bin ich in Düsseldorf ohne Plan", wetterte er.

Bucci ist für seine impulsive und offene Art bekannt. Schon während seiner Zeit bei "Love Island" fiel er durch emotionale Ausbrüche auf und lieferte sich dort ein indirektes Duell mit Bocc Özsu um Kandidatin Sandrine Schlotterbeck. Während Bucci die Show vorzeitig verlassen musste, nutzte Bocc seine Chance. Doch nach den Kameras kam es anders: Sandrine entschied sich schließlich doch für Bucci, mit dem sie rund ein Jahr lang liiert war. Die Rivalität zwischen den beiden Männern blieb allerdings bestehen – und fand im Fame Fighting-Ring ihren Höhepunkt. Vorab teilte Bucci verbal gegen seinen Kontrahenten aus. "Er macht einen auf Lieblingsschwiegersohn, aber das, was er mit Frauen abgezogen hat, geht gar nicht", schimpfte er damals gegenüber Bild.

Instagram / bucciiyok Bucci Yok, ehemaliger "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / bucciiyok Bucci Yok, November 2024

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu im September 2023