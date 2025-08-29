Nach Festnahme: ApeCrime-Star Andre auf Selbstfindungsreise

Andre Schiebler (34), in der YouTube-Szene als Mitglied von ApeCrime bekannt, schlägt ein neues Kapitel auf: Er steigt beim Fame Fighting in den Boxring. Nach seiner Festnahme und den kritischen Stimmen in diesem Jahr betonte der Social-Media-Star gegenüber Bild, wie wichtig dieser Schritt für ihn sei. "Es geht nicht nur um den Sieg, sondern darum, zu wissen, dass ich mein Bestes gegeben habe", erklärte er. Der Adrenalinkick und die Herausforderung im Ring seien für ihn ein entscheidender Antrieb. Dabei gehe es ihm weniger darum, Kritiker zu überzeugen, sondern vor allem darum, sich selbst auf die Probe zu stellen.

Im Laufe des Jahres geriet Andre immer wieder in den Fokus öffentlicher Diskussionen – vor allem durch persönliche Vorfälle, die schließlich auch zu Ärger mit der Polizei führten. Inzwischen scheint er entschlossen, diese Kapitel aufzuarbeiten und zugleich seine sportlichen Ziele zu verfolgen. "Ich arbeite kontinuierlich an persönlichen Themen und setze alles daran, diese zu klären – das wird nicht unbeachtet bleiben." Der Boxkampf sei für ihn eine Chance, sowohl körperlich als auch mental an seine Grenzen zu gehen. Ob daraus ein langfristiges Engagement im Sport wird, lässt Andre allerdings offen: "Vielleicht wird mehr als nur ein Hobby daraus", erklärte er.

Schon vor seiner Teilnahme bei Fame Fighting war Andre für seine Leidenschaft im Fitnessbereich, insbesondere im Kampfsport, bekannt. Viele Fans erinnern sich daran, wie sehr der YouTube-Star Herausforderungen liebt. "Warum nicht mal wirklich in den Ring steigen?" – dieser Gedanke begleitete ihn schon früher. Seine aktuellen Projekte sind daher keine völlige Überraschung, sondern vielmehr eine konsequente Weiterentwicklung seiner Interessen. Ob der Kampf am 18. Oktober den Startschuss für ein neues Kapitel seiner Karriere markiert, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Der Weg dorthin ist für viele seiner Anhänger bereits ein klares Zeichen seiner Entschlossenheit und seines persönlichen Wachstums.

André Schieble, deutscher YouTuber

Andre Schiebler, YouTuber

Die ApeCrime-Jungs Jan Meyer, Cengiz Dogrul und Andre Schiebler

