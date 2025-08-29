Nach Verlobung: Taylor Swift strahlt bei Spiel mit Travis

Taylor Swift (35) hat sich am Donnerstag glücklich und gelöst bei einem College-Football-Spiel gezeigt – ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Verlobung mit Travis Kelce (35) am Dienstag. Gemeinsam mit Brittany Mahomes nahm die Sängerin auf der Tribüne Platz, während Travis das Spielfeld genau im Blick hatte. An ihrer Hand glitzerte dabei der massive Verlobungsring, den der NFL-Star für sie hatte anfertigen lassen, wie People berichtete. Das Spiel zwischen Nebraska und Cincinnati fand im Arrowhead Stadium statt, das nicht nur Heimstadion von Travis' Team, den Kansas City Chiefs, ist, sondern auch für beide Brüder Kelce eine besondere Bedeutung hat, da sie in Cincinnati einst gemeinsam Football spielten.

Travis wurde auf der Seitenlinie mit seinem Bruder Jason Kelce (37) gesehen, und die beiden lachten und unterhielten sich entspannt, während sie die Begeisterung der Zuschauer genossen. Die Verlobung von Travis und Taylor, die sie vor wenigen Tagen über soziale Medien bekanntgaben, sorgte nicht nur bei ihren Fans für Aufregung, sondern auch bei prominenten Freunden wie Selena Gomez (33), die dem Paar gratulierten. Der Heiratsantrag in einem blühenden Garten in Kansas war nach monatelanger Planung ein voller Erfolg gewesen – auch auf Social Media. Nur einen Tag nach dem Spiel ging Travis bereits wieder zurück an die Arbeit. Er trainierte für die Saisoneröffnung der Kansas City Chiefs am kommenden 5. September.

Taylor und Travis genießen ihre gemeinsamen Luxus-Anwesen in Ohio, in denen sie künftig noch mehr Zeit miteinander verbringen möchten. Der Antrag, für den Travis laut seinem Vater viel Energie und persönlichen Einsatz zeigte, wurde bereits als romantisches Highlight beschrieben. Taylor hatte in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihr Familie und innige Beziehungen seien. Fans warten nun gespannt auf weitere Details zur bevorstehenden Hochzeit des Power-Paares. Ihren Bekanntheitsgrad als Country-Sängerin erreichte der Publikumsliebling ab dem Jahr 2006 mit dem Debütalbum "Taylor Swift". Der internationale Durchbruch folgte 2008 mit dem Album "Fearless" und dem Erfolgshit "Love Story".

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Footballstar Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift schauen ein Spiel, August 2025 in Kansas City.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025