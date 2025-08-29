Nächster Schritt: Zara McDermott zieht zu Louis Tomlinson

Zara McDermott (28) und Louis Tomlinson (33) haben ihre Beziehung auf das nächste Level gehoben. Der Reality-TV-Star ist jetzt bei dem ehemaligen One Direction-Sänger in seiner Villa im Norden Londons eingezogen, berichtet ein Insider bei The Sun. Das Paar, das erst im Juni seine Beziehung öffentlich gemacht hatte, verbringt nun so viel Zeit wie möglich miteinander. Zuvor hatte Zara nach ihrer Trennung von Sam Thompson (33) wieder bei ihren Eltern gelebt, doch jetzt ist die gemeinsame Zeit mit Louis ihr neuer Alltag.

Die Insider berichten, dass die beiden regelrecht ineinander vernarrt sind und ihre Liebesblase auskosten. Auch auf Social Media zeigt sich ihre Zuneigung: Unter Zaras erstem Pärchenfoto kommentierte Louis mit den Worten "Ich liebe dich". Freunde und Familie unterstützen die Beziehung ebenfalls, wie positive Kommentare ihrer Geschwister zeigen. Zara hat sogar begonnen, ihre Videos für ihre Social-Media-Kanäle aus Louis' luxuriösem Zuhause aufzunehmen. Obwohl das Paar erst seit Anfang des Jahres zusammen ist, scheinen sie bereits eine starke Verbindung aufgebaut zu haben.

Die Liebesgeschichte begann Anfang des Jahres, als sich die beiden zum ersten Mal trafen und geheim dateten. Bereits im Sommer reisten sie zusammen und zeigten sich innig miteinander, wie etwa beim Glastonbury Festival, wo sie in einem TikTok-Video turtelnd zu sehen waren. Zara, bekannt aus dem britischen Love Island, scheint mit Louis, der sich nach außen hin oft zurückhaltend gibt, ihr Glück gefunden zu haben. Fans des Paares hoffen, dass diese Zweisamkeit nur der Anfang einer langfristigen Liebe ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott , Februar 2025 in Bangkok

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson im Februar 2025

Anzeige