Netflix-Dating-Show "Too Hot To Handle" droht das Aus

Die beliebte Netflix-Show Too Hot To Handle steht möglicherweise vor dem Aus. Nach sechs Staffeln und fünf erfolgreichen Jahren scheint die Zukunft des Dating-Formats ungewiss. Eigentlich wurde die siebte Staffel für Sommer 2025 erwartet, doch bisher warten Fans vergeblich. Laut einem Insider, den The Sun zitiert, habe der Streamingdienst die Produktion vorerst "auf Eis gelegt" – ein Schritt, der in der Branche oft als stilles Aus gilt, auch wenn keine offizielle Absetzung verkündet wird. Ob diese Aussage auch die deutsche Version des Formats betrifft, ist nicht bekannt.

Das Erfolgsrezept der Show war simpel: Junge Singles treffen sich auf einer paradiesischen Insel, doch jegliche intime Annäherung ist streng verboten. Jeder Kuss oder mehr kostete die Gruppe einen Teil des Preisgeldes, um das gekämpft wurde. Die Show wurde 2020 ins Leben gerufen und schnell zu einem Hit. In den Hochzeiten der Covid-Pandemie wurden gleich mehrere Staffeln produziert, die Netflix ein treues Publikum bescherten. Doch mit der steigenden Konkurrenz durch andere Formate wie Love Is Blind hat das Interesse der Verantwortlichen offenbar nachgelassen.

Für Fans der Show bleibt nur die Hoffnung. Während einige andere Serien von Netflix dieses Jahr bereits endgültig gestrichen wurden, gibt es theoretisch weiterhin eine Chance auf ein Comeback. Viele Zuschauer blicken auf die Erfolgsjahre zurück, in denen "Too Hot To Handle" durch sein einzigartiges "Knutschverbot" und die unerwarteten Dramen in den Vordergrund rückte. Ob das außergewöhnliche Dating-Spektakel jemals auf die Bildschirme zurückkehrt, bleibt ungewiss. Der Streaminganbieter hat sich zu den Gerüchten bislang nicht geäußert.

Netflix / Paul Hepper "Too Hot To Handle: Germany"-Stars 2024

ActionPress "Too Hot To Handle: Germany"-Cast 2023

Netflix © 2024 "Too Hot To Handle"-Kandidaten der sechsten Staffel

