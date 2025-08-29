Neuer Clip zeigt: Bill Kaulitz und Jannik kuschelten im Pool

Dass Jannik Kontalis bei seinem jüngsten Besuch in Los Angeles auf Tokio Hotel-Star Bill Kaulitzs Poolparty feierte, ist bereits bekannt. Ein virales Instagram-Video dieses Tages bringt die Gerüchteküche nun erneut zum Brodeln: Darauf ist unverkennbar zu sehen, wie der Realitystar und der Sänger im Pool kuscheln. Der Clip, den Dragqueen Candy Crash aufnahm, zeigt Bill am Rand des Pools, halb auf dem Schoß von Jannik sitzend. Während Bill den Eindruck macht, es sei ihm etwas unangenehm, in dieser Situation gefilmt zu werden, bleibt Jannik völlig entspannt. Candy Crash, bekannt für ihre sarkastische Art, stellte den Gästen im Wasser Fragen zu möglichen Babynamen, als sie diesen intimen Moment einfing.

Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt: Das Thema des Videos rückt bei diesen Bildern schlagartig in den Hintergrund. Die Fans sind begeistert davon, Bill und Jannik auf Kuscheltour zu sehen. Sogar Starregisseur Roland Emmerich, der ebenfalls in dem Reel zu sehen ist, verliert dabei an Wichtigkeit. "Ich frage mich gerade, wann Roland Emmerich das letzte Mal die zweite Geige gespielt hat. Verrückt, wie ihr ihm keine Aufmerksamkeit schenkt", schreibt Candy selbst, während die Fans nur Augen für die augenscheinliche Turtelei zwischen Bill und Jannik haben. "Bill und Jannik sind so süß zusammen", schwärmt ein Fan, während ein anderer hingegen besorgt schreibt: "Möge er es ernst mit Bill meinen." Ein weiterer fügt skeptisch hinzu: "Wo ist Tom, wenn man ihn braucht?" Damit spielt er offensichtlich auf die offene Kritik von Bills Zwillingsbruder an dessen Liebesdramen an.

Dass der berühmte Sänger die Medien mit solch privaten Momenten erneut in Aufregung versetzt, ist keine Überraschung. Der charismatische Sänger ist bekannt dafür, mit seiner Persönlichkeit zu polarisieren. So machte er auch in der Vergangenheit kein Geheimnis aus seinem Dating-Leben und plauderte unter anderem in seiner eigenen Realityshow "Kaulitz & Kaulitz" offen über seine Ex-Beziehung mit Marc Eggers (38). Über Jannik, der durch seinen Auftritt bei Make Love, Fake Love sowie durch seine medienpräsente On-Off-Beziehung mit Yeliz Koc (31) bekannt wurde, stellte hingegen nicht erst einmal unter Beweis, dass er dem Rampenlicht nicht abgeneigt zu sein scheint. Die beiden verbrachten augenscheinlich eine lockere und gute Zeit miteinander. Ob hinter den Pool-Momenten mehr steckt, bleibt offen – darüber spekulieren Fans und Beobachter ausgiebig.

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar