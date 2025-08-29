Taylor Swift und Travis Kelce brechen Instagram-Like-Rekord

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) überraschten am Wochenende die Welt mit einer besonderen Nachricht: Die Sängerin und der NFL-Star haben sich verlobt! Am 26. August teilten die beiden romantische Fotos auf Instagram, die den Antrag in einem malerischen Garten zeigten. Innerhalb von nur einer Stunde brachte der Beitrag über 14 Millionen Likes ein, und in weniger als sechs Stunden wurde er bereits eine Million Mal geteilt. Fans und Medien überschütteten das zukünftige Ehepaar mit Glückwünschen, während die Ankündigung auf der Plattform regelrecht viral ging. Mittlerweile gefällt der Beitrag über 33 Millionen Usern (Stand: 28. August 2025, 16:19 Uhr).

Das Bild zeigt eine sichtlich glückliche Taylor, die stolz ihren Verlobungsring zur Schau stellt – ein auffälliger rechteckiger Stein, der nicht nur Swifties ins Schwärmen brachte. Die plötzliche Verlobung löste eine Welle von Begeisterung und unzählige Kommentare aus. Der Sportler, der bereits eine große Fanbasis durch seine NFL-Karriere hat, scheint mit Taylor an seiner Seite nun endgültig auch die Herzen der Musikwelt erobert zu haben. Dieser Erfolg auf Instagram spiegelt nicht nur die Bedeutung der beiden als Individuen wider, sondern auch die immense kollektive Anziehungskraft dieses Traumpaares.

Für die Sängerin bedeutet diese Verlobung ein weiteres Highlight in einem bemerkenswerten Jahr, das sowohl beruflich als auch privat voller Höhepunkte war. Travis brachte Taylor mit einer humorvollen Anspielung auf ihre Vergangenheit bei den ersten Treffen zum Lachen, was schnell zu romantischen Funken führte. Dass sie nun einen gemeinsamen Lebensweg planen, zeigt, wie eng ihre Verbindung ist. Bei der Verlobungsfeier teilten die beiden liebevolle Blicke und Momente, die schon jetzt als legendär in den Social-Media-Kreisen gelten. Fans weltweit freuen sich auf ein weiteres Kapitel dieser außergewöhnlichen Liebesgeschichte.

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Instagram / taylorswift Travis hält um Taylors Hand an

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Sieg der Kansas City Chiefs, Januar 2025