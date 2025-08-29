Tommy Pedroni fand seine Freundin Paulina früher "furchtbar"

Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) sind seit November 2023 ein Paar. Heute leben die beiden Realitystars in Nizza und genießen dort ihr gemeinsames Glück. Doch die Liebesgeschichte der beiden hätte fast niemals begonnen, wie Tommy nun in seiner Instagram-Story verrät. Auf die Frage eines Followers, ob er sich früher hätte vorstellen können, mit der ehemaligen Seriendarstellerin zusammen zu sein, antwortete er überraschend offen: "Nein. Damals fand ich Paulina furchtbar."

Mittlerweile hat sich das Blatt jedoch offensichtlich gewendet und Tommy hat seine Meinung zu Paulina geändert: Trotz des holprigen Starts funkte es bei den TV-Bekanntheiten, und aus anfänglicher Abneigung wurde offenbar die große Liebe. Ebenfalls in seiner Instagram-Story schwärmte Tommy: "Paulina ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Mein kleiner Engel."

Bereits vor zwei Wochen plauderte Paulina auf Instagram aus, was ihre Beziehung zu Tommy so besonders macht. Damals erklärte die Reality-TV-Darstellerin: "Dass wir zu jedem Zeitpunkt respektvoll und ehrlich miteinander umgehen." Für sie sei Offenheit das Rezept für Harmonie, wie sie weiter erklärte. Besonders schätzte die Influencerin an ihrem Partner seine entspannte Art. "Kein einziger Mann hat mich bisher so wenig, beziehungsweise gar nicht gestresst, wie Tommy", schwärmte sie.

