Am Tiefpunkt: Anna Heiser ist durch Umzug "sehr erschöpft"

Anna Heiser (35) hat sich mit einer bewegenden Botschaft an ihre Follower gewandt. Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit sprach in ihrer Instagram-Story offen über ihre aktuelle Erschöpfung. Sowohl sie als auch ihr Ehemann Gerald Heiser (40) seien "physisch und psychisch ausgelaugt". Der Umzugsstress und der allgemeine Druck der vergangenen Wochen hätten dem Paar schwer zugesetzt. "Ich weiß nicht, wann wir wieder 'normal' werden", gestand die zweifache Mutter ehrlich. Trotz der Herausforderungen drückt Anna die Hoffnung aus, dass sich ihr Leben künftig entspannen wird – vor allem nach ihrem geplanten Neustart in Polen.

Der Stress des Umzugs habe der kleinen Familie stark zugesetzt, wie Anna beschrieb. Besonders emotional schilderte sie, wie kräftezehrend und belastend die Tage vor und nach dem Umzug gewesen seien. Hinzu kämen die Hasskommentare, mit denen sie und ihre Familie sich auseinandersetzen müssen, die Anna besonders hart träfen: "Ich würde das wahrscheinlich nie so krass empfinden, wenn ich selber in einer besseren psychischen Verfassung gewesen wäre." Bereits Ende Juli teilte Anna ihren Gemütszustand mit einem unerwartet ehrlichen Foto, das sie erschöpft und nachdenklich zeigt, um damit einen offenen Einblick in ihre Situation zu geben.

Nach dem Umzug ließ Anna ihre Follower weiter an ihren Gefühlen teilhaben und resümierte die ersten Tage nach dem großen Schritt. "Die ersten Tage waren wie Nebel – voller Tränen, Abschiede, Chaos. Jetzt, sieben Tage später, wird es stiller in mir. Die Traurigkeit ist noch da, denn sie gehört dazu", teilte die Reality-TV-Darstellerin ehrlich auf Social Media. Der Start in Polen bedeutete für die Familie nicht nur einen Ortswechsel, sondern auch das Abschließen eines wichtigen Lebensabschnitts. Die Farm in Namibia blieb für beide ein bedeutender Teil ihrer Vergangenheit, an den viele Erinnerungen geknüpft waren.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025

IMAGO / Horst Galuschka Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten