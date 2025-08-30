Darauf freuen sich Lisa und Furkan Akkaya nach Xavis Geburt

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24) stehen kurz vor einem neuen Abschnitt in ihrem Familienleben. Das Paar erwartet derzeit sein zweites Kind, das jederzeit auf die Welt kommen könnte. Besonders Lisa zeigt sich im Interview mit Promiflash voller Vorfreude. Sie freut sich darauf, ihren Sohn Emilio bald mit seinem kleinen Bruder Xavi gemeinsam aufwachsen zu sehen. "Emilio liebt Babys und streichelt jedes Baby, das er sieht. Der Gedanke, dass er das bald bei seinem Bruder macht, löst bei mir direkt Freudentränen aus", verrät die Influencerin.

Gleichzeitig fiebert die Familie einem Umzug in ihr neues Haus in Dortmund entgegen, das sich in Lisas Heimatgegend befindet. Dort sollen dann gemütliche Kuschelstunden zu viert und mit den Hunden beginnen. Der geplante Umzug gibt dem Ganzen zusätzlich eine besondere Note, da Lisa und Furkan damit einen weiteren bedeutenden Lebensabschnitt einläuten. "Ich freue mich auf dieses neue Kapitel in unserem Leben", schwärmt die werdende Zweifach-Mama im Gespräch.

In der Vergangenheit hatte Lisa ihre Fans bereits regelmäßig über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten und dabei auch Einblicke in die letzten Wochen vor der Geburt ihres zweiten Kindes gegeben. Während sie zuletzt noch zeitweise im Krankenhaus überwacht wurde, genießt sie nun die letzten ruhigen Momente zu Hause bei ihrem ältesten Sohn Emilio. Die Nähe zu ihrer Familie scheint ihr besonders wichtig zu sein, bevor mit der Ankunft von Xavi ein neues Abenteuer für die kleine Familie beginnt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa-Marie und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Anzeige