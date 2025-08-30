Die Heiters stechen sich Partnertattoo auf ihrer Hochzeit

Leyla (29) und Mike Heiter (33) haben mit ihrer Hochzeit an der italienischen Amalfiküste ein wahres Feuerwerk an Überraschungen geboten – im wahrsten Sinne des Wortes. Neben einer traumhaften Kulisse, glamourösem Entertainment mit Akrobaten und Live-Musik konnten sich die Gäste vor Ort sogar tätowieren lassen. Doch die größten Highlights lieferten die frisch Vermählten selbst. Wie im Bild-Livestream zu sehen, entschieden sie sich, ein gemeinsames Partnertattoo stechen zu lassen: Ihr Hochzeitslogo, welches die Initialen der beiden vereint, ziert nun ihre Handgelenke.

Die 29-Jährige ging bei diesem besonderen Moment sogar noch einen Schritt weiter. Nachdem das professionelle Tattoo fertiggestellt war, ergriff die Reality-Darstellerin selbst die Maschine und ergänzte Mikes Tattoo mit einem kleinen Herz, das sie eigenhändig stach. Ein weiterer Wunsch Leylas blieb jedoch unerfüllt, denn sie hatte gehofft, dass Mike zusätzlich ihren Vornamen in die Haut eingravieren lassen würde. Mike, der grundsätzlich bereit dazu wirkte, ließ sich davon jedoch nicht ganz überzeugen und erklärte: "Ich mache es, aber nicht jetzt."

Die emotionale Trauung des Paares war bereits ein bewegender Höhepunkt dieses besonderen Tages. Beide Realitystars legten bei einer freien Zeremonie ihre Liebe zueinander offen und tauschten persönliche Ehegelübde aus. "Du bist mein größtes Glück, meine Traumfrau und die Liebe meines Lebens", versicherte Mike seiner Braut. Mit ihrer einzigartigen Feier setzten Leyla und Mike ein weiteres Zeichen für ihr gemeinsames Leben und schufen nicht nur mit dem Tattoo eine bleibende Erinnerung, sondern auch mit der eindrucksvollen Hochzeitsinszenierung, die den Gästen noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, 2025

IMAGO / Future Image Mike Heiter, Realitystar

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar