Erste Fotos zu Hochzeitslooks der Heiters und der Location

Leyla (29) und Mike Heiter (33) geben sich an einem der romantischsten Orte der Welt das Jawort: Unter der strahlenden Sonne der Amalfiküste findet ihre atemberaubende freie Trauung statt. Ihre luxuriöse Hochzeitsfeier erregt bereits große Aufmerksamkeit, da die ersten Fotos der Traumzeremonie auf Instagram für Begeisterung sorgen. Mit einem Spiegelboden, der zu einem prachtvollen Blumenbogen führt, und einem Arrangement aus 20.000 weißen Blüten wurde die perfekte Szenerie geschaffen. Beide, Leyla und Mike, liefen wie aus dem Märchen entsprungen über den funkelnden Weg.

Während Mike in einem weißen Satinsanzug mit silbernen Details und passender Sonnenbrille glänzt, erscheint die Braut in einem überwältigenden Kleid, das 20 Kilogramm wiegt. Das bodenlange, trägerlose Kleid ist mit Glitzer und Perlen verziert und sorgt mit seiner beeindruckenden Schleppe und dem Reifrock für ein Aussehen, das an eine Prinzessin erinnert. Die 29-Jährige trägt ihr langes Haar offen und elegant gewellt. Stilgerecht sind auch die Begleitungen des Brautpaares gekleidet: Mikes Trauzeuge und seine Freunde strahlen in weißen Anzügen, während Leylas Brautjungfern sanfte, rosafarbene Kleider tragen.

Für Leyla und Mike könnte dieser Moment wohl kaum perfekter sein. Das Paar lebt offensichtlich seinen Traum. Ihre Fans dürfen einen Teil der Feierlichkeiten miterleben, denn Leyla und Mike scheuen sich nicht, auf verschiedenen Plattformen emotionale und stilvolle Schnappschüsse mit ihren Followern zu teilen. Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, wie wichtig beiden eine beeindruckende Inszenierung des Lebens ist – ihre Hochzeit an der Amalfiküste setzt nun einen weiteren, außergewöhnlichen Höhepunkt in ihrer Liebesgeschichte.

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Instagram / lisa.mieschke Mike und Leyla Heiters Traulocation an der Amalfiküste

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur auf Leyla und Mike Heiters Hochzeit, 30. August 2025

