Wird Leyla und Mikes Traumhochzeit nach drinnen verlegt?

Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) haben sich für ihre Traumhochzeit die Amalfiküste in Italien ausgesucht. Am Golf von Salerno wollen die beiden Reality-TV-Stars diesen Samstag den Bund fürs Leben schließen, umgeben von rund 150 Gästen, darunter Freunde wie Gigi Birofio und Twenty4Tim. Doch es gibt ein Problem: Das Wetter spielt nicht mit. Nach Gewittern am Freitag soll auch am Hochzeitstag Regen fallen, was die Planungen auf den Kopf stellt. Nun überlegt das Paar laut Berichten von RTL zusammen mit Hochzeitsplanern, ob das Fest komplett in den Innenbereich verlegt werden muss. Laut dem Bericht werden viele der geplanten Highlights, wie der Sektempfang und die musikalischen Darbietungen, vorsorglich im Indoor-Bereich der Location stattfinden.

Trotz der Wetterkapriolen sind große emotionale Momente für die Feier vorgesehen. Während der Zeremonie und beim Essen sind herzerwärmende Reden geplant. "Besonders eine Rede von einem älteren Gast wird herzzerreißend gut", verriet ein Insider. Zudem soll Sergiu Maruster, Leylas Partner aus der diesjährigen Staffel von "Let’s Dance", einen berührenden Auftritt haben, der für Gänsehaut sorgen könnte. Nach der freien Trauung wird die Hochzeit natürlich auch für das Fernsehen festgehalten – zumindest bis die Party beginnt, denn die ist für die Gäste ganz privat.

Für Leyla und Mike war die Reise zur Ehe ein emotionaler Weg. Besonders Mike schien in der Vergangenheit immer wieder von seiner bewegten Liebesgeschichte eingeholt worden zu sein. Zuletzt sorgten Gerüchte um ein mögliches Auftauchen seiner Ex-Flamme Kim Virginia Hartung (30) für Aufregung. Doch die Influencerin stellte unmissverständlich klar, dass sie nicht auf der Hochzeit erscheinen wird. "Wünsche allen viel Spaß und Freude", betonte die 30-Jährige sogar versöhnlich in der Instagram-Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Leyla und Mike Heiter, 2024

Anzeige Anzeige

Imago Mike und Leyla Heiter, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, David Odonkor, Felix von Jascheroff