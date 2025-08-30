Erster Hochzeitstag: Leyla und Mike Heiter tanzen im Regen

Leyla (29) und Mike Heiter (33) feiern am Samstag ihre lang ersehnte Traumhochzeit in Italien. Bereits am Freitag begann das große Fest mit einem "Come-Together", wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story verriet. "Wenn jeder von unseren Freunden extra für uns nach Italien reist, um mit uns unsere Liebe zu feiern, dann müssen wir natürlich auch einen 'Welcome-Tag' machen", erklärte sie voller Vorfreude. Unter den Gästen befanden sich neben Familie und Freunden auch bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Szene, etwa Andrej Mangold (38), Felix von Jascheroff (43) und Lisa Mieschke.

Der Auftakt war ausgelassen, doch am Abend setzte Regen ein. Das Brautpaar und die Gäste ließen sich davon jedoch nicht die Stimmung vermiesen. Der Regen wurde sogar überraschend zum Highlight: Zu den Klängen des romantischen Liedes "You Are The Reason" tanzten die frisch Vermählten mitten im Regen und strahlten dabei voller Freude. "Wir haben gehört, Regen bringt Glück", kommentierten die beiden das bewegende Video, welches sie später auf Instagram teilten.

Doch nicht nur der Hochzeitstanz verzauberte die Gäste – auch die ausgelassene Feier sorgte für viel Lachen und gute Laune. In einem lustigen Moment stellt sich Leyla unter einen Frozen-Vino-Automaten, um direkt daraus zu trinken. Auch die Tanzfläche war den ganzen Abend lang trotz schlechten Wetters gut gefüllt - das zeigen zumindest die zahlreichen Instagram-Storys. Später fragte Mike seine Braut scherzhaft, wie betrunken sie denn sei, worauf Leyla lachend mit "Zehn!" antwortete.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Heiter im August 2025

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter am ersten Tag ihres Hochzeitswochenendes

Instagram / sinanmovez Leyla Heiter im August 2025

