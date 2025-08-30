Hat Tommy Pedroni mal über Trennung von Paulina nachgedacht?

Tommy Pedroni (30) hat in einer Fragerunde auf Instagram eine berührende Liebeserklärung an Paulina Ljubas (28) gemacht. Auf die Frage eines Followers, ob er jemals über eine Trennung von seiner Freundin nachgedacht habe, reagierte der Realitystar entschieden: "In absolut gar keinem Moment, das werde ich auch nie. Ich bin mir sicher, dass sie die Frau ist, mit der ich mein ganzes Leben verbringen werde."

Seit November 2023 gehen Tommy und Paulina gemeinsam durchs Leben und präsentieren sich seither glücklich und verliebt auf ihren Social-Media-Kanälen. Gemeinsam genießen die Turteltauben ihr Leben in Nizza, wo sie mittlerweile zusammen wohnen. Ob romantische Urlaubsbilder oder süße Liebesbekundungen – Tommy und Paulina scheinen nicht nur auf ihren Online-Profilen das perfekte Paar abzugeben.

Dabei wäre die Beziehung fast nicht zustande gekommen. In einer Instagram-Story verriet Tommy, dass er sich früher nicht hätte vorstellen können, mit Paulina zusammen zu sein. "Nein. Damals fand ich Paulina furchtbar", gestand der TV-Star überraschend offen. Doch der erste Eindruck täuschte gewaltig. Denn inzwischen ist Tommy überzeugt: "Paulina ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Mein kleiner Engel."

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Dezember 2024

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas