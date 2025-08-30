Hautkrebs: Gordon Ramsay unterzog sich OP im Gesicht

Starkoch Gordon Ramsay (58) hat kürzlich auf Instagram offenbart, dass er sich einer Hautkrebs-Operation im Gesicht unterziehen musste. Der 58-Jährige teilte zwei Fotos, auf denen die Narbe von der Entfernung eines Basalzellkarzinoms sichtbar ist, und nutzte die Gelegenheit, seine Fans eindringlich an die Wichtigkeit von Sonnenschutz zu erinnern. In einem humorvollen Ton schrieb Gordon: "Ich verspreche euch, es ist kein Facelift! Ich bräuchte eine Rückerstattung..." Seine Botschaft stieß auf breite Resonanz, und sogar Schauspieler Hugh Jackman (56), der selbst bereits mehrfach Hautkrebs entfernen ließ, zeigte seine Unterstützung und markierte den Beitrag mit einem "Gefällt mir".

In seinem Post bedankte sich der "MasterChef"-Star bei dem Team von "The Skin Associates" für deren schnelle Reaktion und professionelle Arbeit. Basalzellkarzinome treten am häufigsten an sonnenexponierten Stellen wie Kopf oder Nacken auf und sind meist eine Folge von langjähriger UV-Strahlung. Mit seinem Instagram-Beitrag hofft Gordon, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Hautgesundheit zu lenken. Mediziner empfehlen, sich vor allem durch den konsequenten Einsatz von Sonnenschutz präventiv zu schützen, um das Risiko solcher Hautschäden zu minimieren.

Die gesundheitliche Herausforderung kommt zu einer Zeit, in der Gordon zudem hart an seiner körperlichen Fitness arbeitet. Vor nicht allzu langer Zeit machte er Schlagzeilen, als er sich nach einem schweren Fahrradunfall ambitioniert für einen Ironman-Triathlon vorbereitete. "Keine Abkürzungen, keine Ausreden" lautete die Devise, mit der er damals seine Fans begeisterte. Oberflächliche Kratzer oder Operationen scheinen den Familienvater und Spitzenkoch jedenfalls nicht aufzuhalten – weder in der Küche noch im Leben oder beim Sport.

Getty Images Gordon Ramsay, Starkoch

Instagram / gordongram Gordon Ramsay zeigt sein Gesicht nach der Hautkrebs-Operation

Getty Images Gordon Ramsay bei der Formel-1, 2023