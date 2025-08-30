König Charles ehrt seinen Schwager mit hoher Auszeichnung

Ein besonderer Moment für Sir Timothy Laurence: Im Rahmen des traditionellen Sommeraufenthalts der britischen Königsfamilie auf Schloss Balmoral wurde dem 70-Jährigen in einer privaten Zeremonie von König Charles III. (76) der prestigeträchtige Titel "Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order" verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung innerhalb des von Königin Victoria gestifteten Ordens und wird ausschließlich durch den persönlichen Beschluss des Monarchen an Personen verliehen, die sich durch herausragende Dienste für die Krone verdient gemacht haben.

Der Palast hat die Verleihung am 21. August 2025 offiziell bestätigt.

Timothy, ein ehemaliger Offizier der Royal Navy, steht der Krone seit Jahrzehnten als verlässlicher Unterstützer zur Seite und wird nun für seine Dienste gewürdigt. Seine Auszeichnung unterstreicht nicht nur seine Bedeutung innerhalb der Familie, sondern passt auch zur neuen Ausrichtung der Monarchie unter König Charles, der einen schlankeren Hofstaat anstrebt und familiäre Schlüsselrollen stärken möchte. Zuletzt hatte Prinzessin Kate (43) diese Ehre im Jahr 2019 durch die verstorbene Queen Elizabeth (†96) erhalten. In den sozialen Netzwerken feierten Royal-Fans die Ehrung von Prinzessin Annes (75) Ehemann mit Kommentaren wie "Das hat er sich redlich verdient" und "Er ist eine wahre Stütze der Royals".

Timothy und Anne, die seit 1992 verheiratet sind, gelten seit jeher als eingespieltes Team. Gemeinsam nahmen sie in der Vergangenheit an internationalen Anlässen teil, bei denen ihre harmonische Beziehung oft gelobt wurde. So reiste das Paar im vergangenen Jahr gemeinsam in die Türkei, um bei einer Gedenkveranstaltung für Truppen des Ersten Weltkriegs teilzunehmen. Anne hielt dort eine emotionale Ansprache, während Timothy an ihrer Seite Blumen niederlegte.

