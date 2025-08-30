Leyla Heiters Kleid bei der Trauung: Das sagen die Fans dazu

Leyla Heiter (29) und ihr Ehemann Mike (33) haben sich erneut ihr Eheversprechen gegeben – und das in traumhafter Kulisse. An der romantischen Amalfiküste fand die freie Trauung statt, die zahlreiche Gäste ins Staunen versetzte. Im Mittelpunkt der Feier stand Leylas atemberaubendes Prinzessinnenkleid, das ihre Fans begeisterte. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Social Media häuften sich die Kommentare. "Unglaublich, wie eine Prinzessin. Wunderschön sieht Leyla aus. Und Mike auch – Wahnsinn!", schwärmte ein User. Viele fanden die Zeremonie so rührend, dass sie sogar zu Tränen gerührt waren.

Das elegante Hochzeitsoutfit der Reality-TV-Darstellerin kam besonders gut an und ließ das weniger beliebte Kleid, das sie bei der Preparty getragen hatte, in den Hintergrund rücken. "Ein wunderschönes Brautkleid! Und die Trauung war wundervoll", kommentierte ein Fan ebenfalls begeistert. Mike präsentierte sich an der Seite seiner Frau im edlen Anzug und erntete ebenfalls viele Komplimente. Während die Fans die Wahl ihrer Outfits feierten, betonten einige auch, wie sehr das Paar an diesem besonderen Tag Harmonie und Liebe ausstrahlte.

Der Start in die Hochzeitsfeierlichkeiten war allerdings weniger glamourös verlaufen: Das Outfit, das Leyla bei der Preparty trug, erntete in den sozialen Medien viel Kritik. Ihr kurzes Spitzenkleid mit auffälligem Ausschnitt wurde als unpassend empfunden und sorgte für angeregte Diskussionen. Auch Mikes Look beim Empfang stieß nicht auf große Begeisterung. "Zuhälter und Anschafferin – gewollt und nicht gekonnt", lautete einer der negativen Fan-Kommentare unter einem Promiflash-Beitrag im Netz.

Instagram / dregold Mike Heiter und Leyla Heiter während ihrer Trauung, August 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, April 2025

Instagram / sinanmovez Leyla Heiter im August 2025