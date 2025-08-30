Stillos: Fans zerreißen das erste Kleid von Leyla Heiter

Leyla (29) und Mike Heiter (33) haben den Auftakt zu ihrer Traumhochzeit in Italien mit einem glamourösen Empfang eingeläutet. Die Realitystars begrüßten ihre Gäste am Freitag bei einem festlichen "Come-Together", wie Leyla in ihrer Instagram-Story begeistert berichtete. Doch ihr Look sorgte für ordentlich Gesprächsstoff. Die Influencerin hatte sich für ein kurzes Spitzenkleid mit raffinierten Details und einem üppigen Ausschnitt entschieden – ein gewagtes Outfit, das auf Social Media heftig diskutiert wurde. Auch Mikes Outfit, ein Anzug, der dem Glamour der Ereignisse gerecht werden sollte, stieß auf wenig Gegenliebe.

Insbesondere auf Instagram hagelte es Kritik: Unter einem Beitrag von Promiflash ließen die User ihrem Unmut freien Lauf. "Das Kleid ist völlig stillos und sieht leider preiswert aus… Aber Stil kann man leider nicht kaufen", heißt es in einem Kommentar. Eine andere Person schrieb: "Bin ich die Einzige, der dieses Kleid einfach null gefällt?" Doch nicht nur Leylas Look wurde negativ bewertet. Für Mikes Kleidung fanden die Kritiker ebenfalls deutliche Worte. Ein User beschrieb das Paar mit drastischen Worten: "Zuhälter und Anschafferin – gewollt und nicht gekonnt!" Die beiden Reality-Stars scheinen mit ihrer Outfitwahl den Geschmack vieler Fans verfehlt zu haben.

Unterdessen bangen die Eheleute in spe wegen einer ganz anderen Angelegenheit: der Wetterlage. Ursprünglich sollte ihre Traumhochzeit im Freien an der Amalfiküste zelebriert werden. Doch Regen und Gewitter drohen der Feier einen Strich durch die Rechnung zu machen. Berichten zufolge arbeiten die Hochzeitsplaner auf Hochtouren daran, den Tag trotz der Wetterkapriolen unvergesslich zu gestalten. Mit rund 150 Gästen, darunter prominente Gesichter aus der Reality-TV-Szene, soll die Festlichkeit dennoch ein voller Erfolg werden – egal, ob drinnen oder draußen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sinanmovez Leyla Heiter im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Heiter im August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Leyla und Mike Heiter, 2024

Anzeige