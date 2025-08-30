Nach Kuschelfoto klärt Emma Fernlund auf: Ist sie vergeben?

Emma Fernlunds (24) Beziehungsstatus interessiert aktuell zahlreiche Fans der Reality-Welt. Vor Kurzem wurde die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin während eines innigen Moments mit Tim Kühnel abgelichtet. Bei der Premiere von "The Power" kuschelten die beiden miteinander. Promiflash hat nachgefragt: Ist Emma wieder vergeben? "Tja, wer weiß? Vielleicht gibt's da jemanden, den ich gerade date. Vielleicht auch nicht. Das halte ich noch offen, weil ich weiß, auch die Öffentlichkeit macht vieles kaputt. Und deswegen bin ich da erstmal vorsichtig. Und dann muss ich erstmal schauen, wie es läuft", plaudert Emma aus.

Gleichzeitig gibt Emma allerdings zu, für eine neue Liebe offen zu sein. Doch sie betont im Gespräch mit Promiflash: "Single bin ich schon. Doch schon. [...] Ja, ich schaue mal, was passiert." Fans vermuten jetzt, dass Tim der Glückliche sein könnte, mit dem Emma anbandelt. Bisher gibt es allerdings keine handfeste Bestätigung, aber die Kuschelbilder dürften das Interesse der Fans weiter befeuern. Auch Tim hat sich bisher nicht klar zu seinem Verhältnis mit Emma positioniert. Ob die beiden nur Freunde sind, einen kleinen Flirt haben oder sich wirklich kennenlernen, bleibt also abzuwarten.

Für die jüngsten Spekulationen sorgte eine Story von Blitzlichtgewitter auf Instagram. In dem Video legte Tim liebevoll seine Arme von hinten um die Fitnessliebhaberin. Auf die Frage des Interviewers, ob da mehr zwischen ihnen laufe, reagierte die Reality-TV-Bekanntheit zurückhaltend: "Das beantworte ich nicht." Später erklärte sie aber, dass es noch "zu frisch" sei, um offen über einen Flirt zu sprechen.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin

